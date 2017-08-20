الزراعة تعلن حالة الاستعداد القصوى بالمجازر استعدادا للعيد

اللحوم



الصاوى أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المجازر، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بالمحافظات المختلفة، والتيسير على المواطنين.



وكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة الخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة ما قبل عيد الأضحى، فضلًا عن التأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.



وشدد وزير الزراعة على تكثيف عمليات المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظات المختلفة، كذلك التنسيق المستمر بين مديرية الطب البيطري والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الذبح خارج المجازر، حرصا على سلامة المواطنين، والحفاظ على البيئة.



وأشار البنا إلى أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع المحافظين لتوفير وتيسير الذبح مجانا بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والحفاظ على البيئة من التلوث.



وأهابت الوزارة بجميع المواطنين بذبح أضحياتهم في المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح في الشوارع وذلك تجنبًا لتلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التي تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والأمراض.