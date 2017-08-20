سوديك تستخدم 800 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب

سوديك

مصطفى طلعت:



أعلنت شركة السادس من أكتوبرللاستثمار والتنمية "سوديك"، اليوم الأحد، عن استخدام 800 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب في زيادة رأس المال، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.



وقالت الشركة - في بيان منشور على شاشات البورصة،اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية لمتحصلات الاكتتاب بلغت 992.9 مليون جنيه، وأن القيمة المتبقية لمتحصلات الاكتتاب 188.9 مليون جنيه.



وأشارت "سوديك" إلى أنه تم ضخ 400 مليون جنيه في مشروع أرض 301 فدان، كما تم سداد 191 مليون جنيه، مقابل الاستحواذ على كامل أسهم شركة طابروك للتعمير، بالإضافة إلى شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 172 ألف متر، كذلك سداد 10 ملايين جنيه، والتي تمثل دفعة تحت حساب عقد أعمال هندسية لمشروع 655 فدانا بمدينة هلوبوليس الجديدة بشرق القاهرة.



وأوضحت الشركة أنه تم سداد مبلغ 30 مليون جنيه أيضا تمثل الدفعة المقدمة من قيمة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 31 فدانا بالسادس من أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية، كما تم سداد 100 مليون جنيه، تمثل دفعة تحت حساب عقد الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتعمير وتطوير 655 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة بشرق القاهرة، وإنشاء مشروع سكني وإداري وترفيهي متكامل.



يذكر أن "سوديك" حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 1173 مليون جنيه، بنمو 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصافي ربح 340 مليون جنيه، بنمو 130% مقارنة بالفترة المماثلة.