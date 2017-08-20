أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أغسطس

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد, 20 أغسطس.

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 03:55 AM 05:28 AM 12:04 PM 03:42 PM 06:39 PM 08:03 PM 12:49 AM
Assiut 04:00 AM 05:28 AM 11:59 AM 03:32 PM 06:29 PM 07:49 PM 12:49 AM
Asyut 04:00 AM 05:28 AM 11:59 AM 03:32 PM 06:29 PM 07:49 PM 12:49 AM
Cairo 03:53 AM 05:24 AM 11:59 AM 03:35 PM 06:33 PM 07:55 PM 12:45 AM
Damanhour 03:54 AM 05:26 AM 12:02 PM 03:40 PM 06:37 PM 08:00 PM 12:47 AM
Damanhur 03:54 AM 05:26 AM 12:02 PM 03:40 PM 06:37 PM 08:00 PM 12:47 AM
Giza 03:53 AM 05:24 AM 11:59 AM 03:35 PM 06:33 PM 07:55 PM 12:45 AM
Port Said 03:46 AM 05:18 AM 11:55 AM 03:33 PM 06:30 PM 07:54 PM 12:40 AM
Suez 03:48 AM 05:19 AM 11:54 AM 03:30 PM 06:27 PM 07:50 PM 12:41 AM
Tanta 03:52 AM 05:24 AM 12:00 PM 03:37 PM 06:35 PM 07:58 PM 12:45 AM
Zagazig 03:51 AM 05:22 AM 11:58 AM 03:35 PM 06:32 PM 07:55 PM 12:44 AM
Cairo Governorate 03:53 AM 05:24 AM 11:59 AM 03:35 PM 06:33 PM 07:55 PM 12:45 AM
Mansoura 03:50 AM 05:22 AM 11:59 AM 03:36 PM 06:33 PM 07:57 PM 12:43 AM
Alexandria Governorate 03:56 AM 05:28 AM 12:05 PM 03:42 PM 06:39 PM 08:03 PM 12:49 AM
6 October City 03:54 AM 05:25 AM 12:00 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:55 PM 12:47 AM
Gizah 03:53 AM 05:24 AM 11:59 AM 03:35 PM 06:32 PM 07:54 PM 12:46 AM
Mansourah 03:50 AM 05:22 AM 11:59 AM 03:36 PM 06:33 PM 07:57 PM 12:43 AM
October 6 03:54 AM 05:25 AM 12:00 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:55 PM 12:47 AM
Sharm al Shaikh 03:46 AM 05:15 AM 11:47 AM 03:20 PM 06:18 PM 07:38 PM 12:36 AM
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