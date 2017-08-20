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سيـــاســة
الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات.. عناوين اليوم
الأحد 20 أغسطس 2017 10:15 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 20 أغسطس.
أخبار مصر
الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات
محلب: إحالة 18 تعديا علي أرض الدولة للقضاء امتنع أصحابها عن سداد ثمنها
وزير الأوقاف: صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا
الأهرام
– وزير التموين: طرح الخراف الحية بـ 60 جنيها للكيلو و85 جنيها للحوم الطازجة
– رحيل محفوظ عبدالرحمن حارس بوابة الدراما التاريخية
– الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات
– وزير التموين : مخزون السلع الإستراتيجية يكفى ٦ أشهر
– وزير قطاع الأعمال العام: لن نستجيب لمطالب «غزل المحلة» إلا بعد عودة الإنتاج
– 170 ألف مقعد إضافى فى قطارات العيد
– الرئيس الصومالى يزور القاهرة اليوم
– فى الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة: 18 حالة غش .. وفرحة بسهولة الكيمياء وعلم النفس
– الاستفادة من التجربة البولندىة فى إنتاج الألبان
– «حماية المستهلك» يصدر 96 قرارا ملزما لشركات السيارات والسلع المخالفة
– مصرى بين المصابين فى حادثى الدهش بإسبانيا
– تنمية مهارات 164 سيدة لإدارة المشروعات الصغيرة
الأخبار
– محلب: إحالة 18 تعديا علي أرض الدولة للقضاء امتنع أصحابها عن سداد ثمنها
– 11 مليار جنيه لمشروع «كيما» بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا
– وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات في 7 محافظات أكتوبر المقبل
– افتتاح أول مصنع «لمبات ليد» في الطور باستثمارات ٣٢ مليون جنيه يوفر ٢٥ ألف وظيفة
– الري: زراعة ٥٠ ألف فدان شرق القناة
– وزير قطاع الأعمال العام: لا أحقية لعمال المحلة في العلاوة الخاصة.. ولن أخالف القانون
الجمهورية
– الرقابة الإدارية تكشف مخالفات المستشفيات الخاصة
– غداً.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات
– إحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة
– “البيئة” تخلصت من شحنة المبيدات المسرطنة .. وأعادتها إلي فرنسا
– “الداخلية”: قبول دفعة جديدة من “معاوني الأمن”
– مدبولي: لا تنازل عن وحدات “سكن مصر”
– وزير الأوقاف: صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا
أخبار مصر
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