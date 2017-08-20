الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 20 أغسطس.



أخبار مصر



الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات



محلب: إحالة 18 تعديا علي أرض الدولة للقضاء امتنع أصحابها عن سداد ثمنها



وزير الأوقاف: صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا



الأهرام



– وزير التموين: طرح الخراف الحية بـ 60 جنيها للكيلو و85 جنيها للحوم الطازجة



– رحيل محفوظ عبدالرحمن حارس بوابة الدراما التاريخية



– الرقابة الإدارية تراجع البطاقات بعد تحديث البيانات



– وزير التموين : مخزون السلع الإستراتيجية يكفى ٦ أشهر



– وزير قطاع الأعمال العام: لن نستجيب لمطالب «غزل المحلة» إلا بعد عودة الإنتاج



– 170 ألف مقعد إضافى فى قطارات العيد



– الرئيس الصومالى يزور القاهرة اليوم



– فى الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة: 18 حالة غش .. وفرحة بسهولة الكيمياء وعلم النفس



– الاستفادة من التجربة البولندىة فى إنتاج الألبان



– «حماية المستهلك» يصدر 96 قرارا ملزما لشركات السيارات والسلع المخالفة



– مصرى بين المصابين فى حادثى الدهش بإسبانيا



– تنمية مهارات 164 سيدة لإدارة المشروعات الصغيرة



الأخبار



– محلب: إحالة 18 تعديا علي أرض الدولة للقضاء امتنع أصحابها عن سداد ثمنها



– 11 مليار جنيه لمشروع «كيما» بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا



– وزير الصحة: افتتاح 8 مستشفيات في 7 محافظات أكتوبر المقبل



– افتتاح أول مصنع «لمبات ليد» في الطور باستثمارات ٣٢ مليون جنيه يوفر ٢٥ ألف وظيفة



– الري: زراعة ٥٠ ألف فدان شرق القناة



– وزير قطاع الأعمال العام: لا أحقية لعمال المحلة في العلاوة الخاصة.. ولن أخالف القانون



الجمهورية



– الرقابة الإدارية تكشف مخالفات المستشفيات الخاصة



– غداً.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات



– إحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة



– “البيئة” تخلصت من شحنة المبيدات المسرطنة .. وأعادتها إلي فرنسا



– “الداخلية”: قبول دفعة جديدة من “معاوني الأمن”



– مدبولي: لا تنازل عن وحدات “سكن مصر”



– وزير الأوقاف: صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا