EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الأهلي يعير الحارس عمر رضوان للرجاء
السبت 19 أغسطس 2017 06:36 م
حارس الأهلي
أخر الأخبار
حارس الأهلي
على المصرى
قال عصام سراج، مدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، وافق على إعارة عمر رضوان، حارس مرمى فريق الشباب، لصفوف نادي الرجاء.
وكشف سراج، أن الإعارة تمت الموافقة عليها من قبل الجهاز الفني، لينتقل اللاعب إلى صفوف الرجاء لمدة موسم مقبل، على أن تنتهي مدة الاعارة بنهاية الموسم المقبل.
ويأتي هذا في إطار سعي الجهاز الفني منح فرص المشاركة للاعبين الشباب في أندية أخرى، وكذلك متابعتهم بشكل مستمر للاستفادة من مشاركتهم مع الأندية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا