EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
وزير الرياضة يثنى على لائحة الزمالك المقترحة
السبت 19 أغسطس 2017 04:06 م
خالد عبد العزيز 1
أخر الأخبار
خالد عبد العزيز 1
وكالات:
أجرى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اتصالا بالمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أشاد خلاله بلائحة القلعة البيضاء الجديدة، التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم، وأثنى عليها ووصفها بـ"المحترمه التي تليق بناد كبير مثل الزمالك، وأن مجلس الإدارة كان أمينا في وضعها".
وطلب مرتضى من الوزير الموافقة على اقتراح النادي بمد الجمعية العمومية ساعتين بسبب صلاة الجمعة المقبل، ووعده عبد العزيز بعرض الأمر على اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، ومعرفة الموقف القانوني،
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا