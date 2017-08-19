175 مليون جنيه مبيعات تعاقدية متوقعة لـ Up Turn

آب تيرن 26



رضوى عبد الرازق:



قال المهندس السيد مسعد، المدير العام لشركة Up Turn للتطوير العقاري، إن الشركة تقوم بتنفيذ وتطوير 6 مشورعات عقارية منفردة فى التجمع الخامس، بإجمالى استثمارات 145 مليون جنيه، ومبيعات تعاقدية متوقعة بقيمة 175 مليون جنيه.



وأوضح أن المشروعات التى يتم تطويرها فى مناطق النرجس والشويفيات وجنوب الأكاديمية، واللوتس والأندلس، على مساحات تتراوح من 600 إلى 1200 متر مربع للمشروع الواحد، فيما تبدأ مساحات الوحدات من 150 إلى 400 مترمربع، ويتراوح سعر المتر من 7200 إلى 11 ألف جنيه فى المشروعات السكنية.



وتقوم الشركة بتطوير مشروع « ذا سنتر»، على مساحة 1100 مترمربع، بشارع التسعين، وهو مشروع إدارى تجارى، بمساحات تبدأ من 60 إلى 110 مترمربع للوحدات التجارية، و المكاتب بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 250 مترمربع، نصف تشطيب.



وأشار إلى أن الشركة تقدم لعملائها العديد من التسيهلات والمميزات خلال فعاليات معرض TREEX 2017، المقام حالياً فى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس بفندق انتركونتنتنال سيتى ستارز، والفوز بجنيه دهب حال التعاقد على إحدى وحدات مشروعات الشركة.



وأوضح ان أهم التحديات التي تواجة الشركة هي أسعار الأراضي المرتفعة وتكلفة البناء و تحديد تسعيرة الوحدات التي تتلائم مع العميل، حيث أن تصدير الوحدات خارجيًا لا يغير نوعية العميل الذي يرغب في الشراء، و لكن التسويق بالخارج يخاطب نفس العميل المصرين لكن العامل في الخارج.

