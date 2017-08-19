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سيـــاســة
تجديد حبس المتهم الإيطالي بقتل مهندس مصرى
السبت 19 أغسطس 2017 02:54 م
محكمة الجنايات
أخر الأخبار
محكمة الجنايات
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، تأجيل نظر تجديد حبس الإيطالى المتهم بقتل مهندسا مصريا، ليوم ٢٦ أغسطس الجارى، مع استمرار حبس المتهم.
كان المهندس المصري قد قتل على يد سائح الإيطالي بإحدى القرى السياحية، بمدينة مرسى علم، عندما أراد الأول ويدعى إيفان باسكال مورو، وبرفقته نجلتيه إحداهما 6 سنوات والأخرى 15 عاما، في الوصول لمارينا أحد الفنادق تحت الإنشاء، إلا أن المهندس اعترضهم كون المبنى تحت الإنشاء، فسدد له المتهم عدة ضربات أحدثت أزمة قلبية للضحية، وتبين من التحقيقات أن المتوفى كان قد أجرى منذ فترة قصيرة عملية قسطرة بالقلب، وهو ما ساهم فى وفاته خلال المشاجرة.
سيـــاســة
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