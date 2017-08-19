الحكم على 20 داعشيا بخلية مطروح 16 سبتمبر

داعش أطفال 3

نجوى عبد العزيز:



حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم داعش ليبيا، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، لجلسة 16 سبتمبر للحكم.



ونسبت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.



كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة عن قيامهم في غضون الفترة من عام 2012حتى 9 أبريل الماضي، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارجها أولاً : المتهمون من الأول حتى الثالث، أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما ، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر ، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفاً لهما ، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.