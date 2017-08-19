تأجيل محاكمة متهم باغتيال بركات إلى 26 أغسطس

هشام بركات

نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حما، إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بالتورط في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى جلسة 26 أغسطس الجاري، لمرافعة الدفاع.



ويواجه المتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.