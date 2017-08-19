محاكمة رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب السابقين

هيئة النيابة الإدارية

نجوى عبد العزيز:



أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق، لتورطهما في إهدار المال العام بما قيمته إجمالاً (إثنان وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وثمانون ألف جنيه).



وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتي أسفرت عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين ، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات وهم كل من المستشار، أسامة مجدي، بنيابة الشئون المالية ، والمستشار سعد خليل ، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن قيام المتهم الأول بتقاضي مائة وثلاثين ألف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28- 2-2010 وحتى 8-2- 2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.



فيما وافق المتهم الثاني على صرف ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14-7- 2008 وحتى 23-1- 2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون.



كما وافق على صرف ستة ملايين جنيه خلال الفترة من 17-8 - 2008 وحتى 14-7 - 2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون، وكذلك الموافقة على صرف 23.5 مليون جنيه لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10-7- 2008 وحتى 26-2 -2009 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.



وتضمنت الاتهامات الموافقة على صرف ثمانمائة ألف جنيه لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21- 8- 2008 وحتى 26-2 2011.



والموافقة على صرف تسعمائة وخمسين ألف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية، وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17-8- 2008 وحتى32-1-2011 .



والموافقة على صرف خمسمائة وواحد وخمسين ألف جنيه إلى بعض المستشارين، وبعض العاملين ببنك الاستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي، ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.



وصرح مدير إدارة الإعلام بأن النيابة الإدارية أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.

