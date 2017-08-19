حماية المستهلك يصدر 96 قرارا ملزما لشركات السيارات والسلع المعمرة

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

محمد مجدي:



صرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 123 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص ورد قيمة وإصلاح لصالح الشاكين في 96 شكوي.



وقال يعقوب في بيان اليوم السبت، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 55 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قرار بالإصلاح ،12 قرارات بالاستبدال ،13 قرارات بالاسترجاع، و7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة إلي الشاكيين.



وأصدر المجلس41 قرارا في شكاوي السيارات، حيث أصدر المجلس 18 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح ،8 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، كما أصدر المجلس7 قرارات بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة، وأصدر قرارا ملزما لإحدي شركات السيارات بالاسترجاع وقرارين برد القيمة إلي الشاكيين وقرارين بحفظ الشكوي وقرارا ملزما لأحد الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوي، وقرارين ملزمين لأحد شركات السيارات بتسليم سيارتين المتعاقد عليهم للشاكين.



وأضاف يعقوب أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.



ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.



وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإليكترونى (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.