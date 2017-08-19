درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 أغسطس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقسًا مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36





الإسكندرية 23 32





مطروح 23 30





بورسعيد 25 32





دمياط 25 32





بلطيم 24 32





الإسماعيلية 23 36





السويس 24 36





العريش 23 34





نخل 21 36





طابا 23 36





الطور 26 38





مرسى علم 29 37





الغردقة 28 39





شرم الشيخ 29 37





رفح 22 33





كاترين 19 34





سيوة 24 36





المنيا 25 37





الفيوم 26 37





رأس سدر 26 37





أبوسمبل 31 42





وسط الدلتا 25 35





أسيوط 24 38





سوهاج 28 38





الأقصر 28 41





أسوان 30 43





شلاتين 28 38





حلايب 31 36





الوادى الجديد 25 40





قنا 29 40





نويبع 28 38





السلوم 21 32



