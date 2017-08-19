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عيار 24
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السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 أغسطس
السبت 19 أغسطس 2017 08:59 ص
مواقيت الصلاة
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مواقيت الصلاة
متابعات:
تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم السبت، 19 أغسطس.
لمدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
03:54 AM
05:27 AM
12:05 PM
03:42 PM
06:40 PM
08:04 PM
12:48 AM
Assiut
03:59 AM
05:27 AM
12:00 PM
03:32 PM
06:30 PM
07:50 PM
12:48 AM
Asyut
03:59 AM
05:27 AM
12:00 PM
03:32 PM
06:30 PM
07:50 PM
12:48 AM
Cairo
03:52 AM
05:23 AM
11:59 AM
03:35 PM
06:34 PM
07:56 PM
12:46 AM
Damanhour
03:53 AM
05:25 AM
12:02 PM
03:40 PM
06:38 PM
08:02 PM
12:48 AM
Damanhur
03:53 AM
05:25 AM
12:02 PM
03:40 PM
06:38 PM
08:02 PM
12:48 AM
Giza
03:52 AM
05:24 AM
11:59 AM
03:36 PM
06:34 PM
07:56 PM
12:46 AM
Port Said
03:45 AM
05:18 AM
11:55 AM
03:33 PM
06:31 PM
07:55 PM
12:39 AM
Suez
03:47 AM
05:19 AM
11:54 AM
03:30 PM
06:28 PM
07:51 PM
12:40 AM
Tanta
03:51 AM
05:24 AM
12:00 PM
03:37 PM
06:36 PM
07:59 PM
12:46 AM
Zagazig
03:50 AM
05:22 AM
11:58 AM
03:35 PM
06:33 PM
07:56 PM
12:43 AM
Cairo Governorate
03:52 AM
05:24 AM
11:59 AM
03:36 PM
06:34 PM
07:56 PM
12:46 AM
Mansoura
03:49 AM
05:22 AM
11:59 AM
03:36 PM
06:34 PM
07:58 PM
12:44 AM
Alexandria Governorate
03:55 AM
05:28 AM
12:05 PM
03:42 PM
06:41 PM
08:04 PM
12:49 AM
6 October City
03:54 AM
05:25 AM
12:00 PM
03:36 PM
06:34 PM
07:56 PM
12:46 AM
Gizah
03:53 AM
05:24 AM
11:59 AM
03:35 PM
06:33 PM
07:55 PM
12:45 AM
Mansourah
03:49 AM
05:22 AM
11:59 AM
03:36 PM
06:34 PM
07:58 PM
12:44 AM
October 6
03:54 AM
05:25 AM
12:00 PM
03:36 PM
06:34 PM
07:56 PM
12:46 AM
Sharm al Shaikh
03:45 AM
05:14 AM
11:47 AM
03:20 PM
06:19 PM
07:39 PM
12:35 AM
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