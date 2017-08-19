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رياضة
مرتضى منصور: شيكابالا مديون للزمالك بـ 9.5 مليون جنيه
السبت 19 أغسطس 2017 01:40 ص
شيكابالا
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شيكابالا
علي المصري:
حسم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مصير قائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأنه أصبح خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل، مضيفا أن إعلانه لرغبته في اللعب تحت قيادة أحمد حسام ميدو أو حسام حسن في وادي دجلة أو المصري البورسعيدي، جعل النادي يخرجه من حساباته نهائيا.
وأوضح منصور، أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن شيكابالا مدين بمبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه، قيمة الغرامة التي دفعها النادي وقت أزمته مع باوك اليوناني.
وقال رئيس النادي: "نقوم حاليًا بسداد غرامة أخرى قيمتها 7 ملايين جنيه عندما هرب من سبورتينج لشبونة البرتغالي، شيكابالا لاعب كبير وحاولت مساعدته أكثر من مرة، لكن لا يوجد فريق يقف على لاعب، وكنت أتمنى استمراره في الزمالك، وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة".
وأشار إلى أن فريق الرائد السعودي، طلب ضم اللاعب وأن شيكابالا لم يوافق على المقابل المادي، كما أن العرض متواضع جدًا، ولا يليق بقيمة اللاعب وتاريخه.
رياضة
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