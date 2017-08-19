سحب 250 كراسة لأراضي الإسكان المتميز بالمنيا الجديدة





رضوى عبد الرازق:

قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز المنيا الجديدة، إنه تم سحب حوالي 250 كراسة شروط لأراضي الإسكان المتميز بالمدينة.

وأضاف أن عدد القطع المطروحة 647 قطعة، ضمن الإسكان المتميز، ولم تطرح قطع ضمن الإسكان الاجتماعى، أو الأكثر تميزا.

وتقع الأراضى بمنطقة الامتداد 840 فدانا، بالمجاورات الأولى، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والثالثة.