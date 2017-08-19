الجارحي: عجز الموازنة بلغ 400 مليار جنيه

عمرو الجارحى 8



خالد بدر الدين:



أكد عمرو الجارحي وزير المالية خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذى تبثه قناة صدى البلد الفضائية، أن العجز في الموازنة العامة لمصر يقدر ب حوالى 400 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الإيرادات 800 مليار جنيه ولكن المصروفات تصل إلى 1.2 تريليون جنيه.



وذكر عمرو الجارحي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق الذى قدم البرنامج مساء الجمعة إن خدمة الدين التى تعرف بمصطلح فوائد قروض ارتفعت إلى 400 مليار جنيه ولذلك يتعين ترشيد النفقات والبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات لأنه هو السبيل الوحيد لسد العجز بالموازنة.



وكان وجود المستثمرين في مصر شبه نادر الوجود قبل نوفمبر الماضي كما أكد الوزير مما جعل قرار تحرير سعر الصرف ضروريا لاستمرار الاقتصاد المصري والذى ساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية منذ التحرير وحتى الآن كما أن قرض صندوق النقد يمنح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شهادة عالمية تؤكد صلاحية السياسة التى تنفذها الحكومة.



وأوضح الجارحي أن الاقتراض من صندوق النقد محكوم بشروط ومواصفات، أهمها دراسة الجدوى الواضحة والدقيقة مع المراجعة الدورية لتطور الاقتصاد المصري كل 5 شهور و أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد ستصل مصر نوفمبر القادم.