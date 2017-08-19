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رياضة
برشلونة يكرم ضحايا عاصمة كتالونيا
السبت 19 أغسطس 2017 12:15 ص
تكريم ضحايا كتالونيا
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تكريم ضحايا كتالونيا 2
وكالات:
قال نادي برشلونة الإسباني، إنَّ لاعبيه سيرتدون قمصانًا طبع على ظهرها اسم المدينة في لفتة لتأبين ضحايا هجوم استهدف عاصمة كتالونيا، عندما يواجه ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة الأولى بالليجا.
وحصل برشلونة على تصريح خاص من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للقيام بهذه الخطوة، وقال إنَّ رسالة "كلنا برشلونة" ستُطبع على صدر القميص.
وأضاف النادي في بيان له اليوم الجمعة، أنَّ اللاعبين سيرتدون أيضًا شارات سوداء على أذرعهم، خلال أول مباراة لبرشلونة في الدوري في الموسم الجديد.
وبدأت إسبانيا، عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن تمَّ دهس حشود في برشلونة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، وإصابة أكثر من مئة شخص.
وسينضم فريق المدرب إرنستو فالفيردي، وبيتيس إلى 40 فريقًا في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم الإسبانية في الوقوف دقيقة صمت، حدادًا على الضحايا قبل كل مباراة ستقام مطلع الأسبوع.
رياضة
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