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استثمار
التقييم الائتماني لمصر B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
الجمعة 18 أغسطس 2017 11:40 م
وكالة موديز
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وكالة موديز
خالد بدر الدين:
أكدت اليوم الجمعة مؤسسة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، أن التقييم الائتماني لمصر يبلغ B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن تأكيد التصنيف يستند إلى رؤيتها بأن الدرجة B3 تعبر بشكل مناسب عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر، ورأت أن انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية، والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف المخاطر المالية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر 4.2 % فقط في المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2020، مقارنة مع متوسط نسبته 6.2 % خلال الفترة 2006-2010.
ولفتت وكالة موديز إلى أن توقعاتها المستقرة للتصنيف تعكس رؤيتها بأن الضغوط الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني، قالت إن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد، وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أيضا أن يدعم الاستقرار السياسي بوجه عام نمو الاقتصاد المصري، وأن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة 2015-2018، غير أن مصر ستواصل الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.
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