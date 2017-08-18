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رياضة
المغرب تحطم أمال المحليين بثلاثية
الجمعة 18 أغسطس 2017 11:04 م
منتخب المحليين
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منتخب المحليين
علي المصري:
سقط منتخب مصر للمحليين، أمام مضيفه المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط، فى إياب تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين ٢٠١٨، التي ستقام في كينيا، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليصعد منتخب المغرب بنتيجة 4_2 بمجموع اللقاءين.
وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، علي مؤازرة المحليين، الذي يخوض تصفيات أمم أفريقيا للمحليين للمرة الأولى، وإلقي محاضرة على اللاعبين، قبل التوجه لملعب المباراة، برفقة مجدي عبدالغني رئيس البعثة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
انتهي الشوط الأول بين المنتخبين، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتبادل أسود الأطلسي والفراعنة، السيطرة على مجريات هذا الشوط، وإن كانت الخطورة الأكبر علي مرمى محمد عواد حارس منتخب مصر، ولم تكن هناك خطورة تذكر علي مرمى منتخب المغرب.
ولم ينتظر أصحاب الملعب والجمهور كثيرا، عقب انطلاقة الشوط الثاني، لتسجيل هدف التقدم، بعد تنفيذ رائع لضربة حرة غير مباشرة عن طريق عبد الإله الحفيظي، الذي أرسل كرة عرضية رائعة، ارتقى لها جواد ياميق، ليضعها متقنه برأسه في مرمى محمد عواد، بالدقيقة 50.
وبعدها بدقيقتين فقط. مرر إسماعيل الحداد كرة بينية للمنفرد عبد الرحيم مقران، الذي وضعها مباشرة في مرمى منتخب مصر معلنا عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب، ويصعب الموقف علي الضيوف كثيرا.
وحاول حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب مصر المحليين، إنعاش صفوف الفراعنة، بنزول أحمد داودا وأحمد جمعة وعمرو بركات، بدلا من محمد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو بركات، علي الترتيب.
وأنقذ عبد العالي المحمدي مرمى المغرب من هدف محقق، في الدقيقة 65، بعدما أخرج تصويبة البديل أحمد جمعة بصعوبة شديدة لضربة ركنية، وأعقبها احتساب حكم المباراة التونسي الصادق السالمي، لضربة جزاء بطريقة غريبة، علي حسين الشحات لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 67، ترجمها بدر بولحروز، وكاد عواد أن ينقذ الكرة، ولكنها اصطدمت بيده ودخلت المرمى في الدقيقة 69.
واستمر المنتخب المغربي في ضغطه، من أجل تسجيل مزيد من الأهداف، وسجل لاعبوه هدفا، ولكن هذه المرمي في مرماهم، عن طريق الخطأ، بعدما غالط المدافع حارسه، ووضع الكرة بالمرمى، لتمر الدقائق وتنتهي المباراة بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل المنتخب المغربي لكأس الأمم للمرة الثالثة، فيما فشل منتخب مصر في الوصول للكان للمرة الأولى في تاريخه.
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