بدء أعمال توسعة كردون أسيوط الجديدة

أسيوط الجديدة 995



رضوى عبد الرازق:



قال المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، إن الجهاز بدأ فى دراسة 5 مواقع بمحافظة أسيوط، لاختيار موقعين منهم كتوسعات عمرانية للكتلة الحالية للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستقرار على المواقع وبدء أعمال الرفع المساحى لها قريبا .



وأضاف أنه جارى تنفيذ أعمال مرافق لـ 2500 فدان، بمنطقة التوسعات الشمالية الغربية بالمدينة، مشيرا إلى أن الكتلة العمرانية الأصلية بالمدينة، البالغ مساحتها 3 آلاف فدان، تم تنميتها بالكامل، إضافة إلى توسعات شمالية غربية وجنوبية شرقية بمساحة 3500 فدان، وتمت إضافة التوسعات بموجب قرار وزارى .



وأشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتنفيذ مشروعات خدمية بها.



ولفت إلى أنه تم اعتماد 350 مليون جنيه موازنة للجهاز، إضافة إلى 300 مليون جنيه لمدينة ناصر غرب أسيوط، وسيتم اعتماد مبالغ مالية أخرى جديدة للمدينة على مدار العام المالى، فى ظل تنامى حجم المشروعات المنفذة.



وأضاف أنه جارى الانتهاء من إجراءات الإسناد لمناقصات تنفيذ الشبكات الرئيسية للمياه والكهرباء والصرف الصحى بمدينة ناصر "غرب أسيوط" بتكلفة مليار و800 مليون جنيه .

ومن المتوقع البدء فى تنفيذ تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وجارى دراسة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمدينة.



