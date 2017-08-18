جوزيه يعلن عن مهامه مع وادي دجلة.. الأربعاء

مانويل جوزيه



على المصرى:



يعلن نادي وادى دجلة، يوم الأربعاء المقبل، في مؤتمر صحفي كبير، كافة بنود التعاقد مع البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، للعمل كمستشار فني بالنادي تتضمن مسؤولياته إدارة مدرسة الكرة، وقطاع الناشئين في كافة المراحل السنية المختلفة، وسيعلن أيضا عن مدة العقد، وموعد استلامه مهام عمله، بعد التعرف على عناصر قطاع الناشئين، ومدرسة الكرة.



وأعلن النادى أمس الخميس، الانتهاء من كافة بنود التعاقد مع مانويل جوزيه، ويأتى التعاقد مع المدرب البرتغالي، ضمن مساعي منظومة الكرة بالنادي للاهتمام بالناشئين، والمواهب الصاعدة التي تحتاج لتوجيه واهتمام خاص، كي يصبحوا من نجوم المستقبل أصحاب المواهب.



ويتعاون جوزيه، مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لوادي دجلة، في ترشيح أفضل المواهب الصاعدة تمهيدًا لارتقائهم بين فرق المراحلة السنية، وسيعمل البرتغالي على ترشيح أفضل المواهب الصاعدة لمساعدتهم في قضاء فترات معايشة بأوروبا، ومنحهم المزيد من الخبرات الاحترافية.