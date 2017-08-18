صدور الطبعة السادسة من رسائل حريمي جدا

المرسي عزت:



احتفلت الكاتبة غادة كريم، بتوقيع وإطلاق الطبعة السادسة من كتابها "رسائل حريمي جدا".



حرص عدد كبير من المثقفين والكتاب والإعلاميين على مشاركة الأديبة فى الاحتفال بإطلاق الطبعة السادسة من الكتاب.



وبدأ الاحتفال بندوة أدارها عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، بحضور الإعلامي محمد مصطفى شردي، والإعلامية رورلا خرسا، والناشر أحمد البوهي، والكاتب أمير عاطف، ومذيع إف إم محمد سويلم، وغيرهم من محبي ومتابعي الكاتبة من مجتمع الكتاب والمثقفين الذين تبادلوا معها العديد من المناقشات الأدبية لـ "رسائل حريمي جدا"، و"علامات الحب السبعة" اللذان يحتلان مقدمة قائمة أكثر الكتب مبيعاً في مصر.



أعربت غادة كريم، خلال الندوة عن سعادتها بردود أفعال الحضور والقراء الذين تواصلوا معها من خلال صفحتها على"فيس بوك"، مشيدين بالرسائل الـ "40" في كتاب "رسائل حريمي جدا"، والتي مست جوانب حياتيه للعديد من السيدات والفتيات، اللاتي استخدمن الكتاب كمرجع لمراحل ما قبل الزواج وبعده، ومرورهن بالحمل وولادة الطفل الأول ثم الثاني، وهو ما ساهم في إدراك كل إمرأة لطبيعة كل مرحلة عمرية تمر بها طوال حياتها.



كانت غادة كريم قد احتفلت الأسبوع الماضي، بتوقيع الكتابين في الإسكندرية خلال احتفالية كبرى شهدت حضور العديد المهتمين بالحركة الأدبية في مصر، وعدد كبير من القراء الذين أشادوا بأعمال الكاتبة، وأكدوا شغفهم لصدور كتابها الثالث.



حاولت غادة كريم خلال 40 رسالة، وجهتها في كتابها "رسائل حريمي جدا" تحصين المرأة من دوامة التجارب الحياتية، وصدَرت الكتاب برسالة جامعة قالت فيها: تمنيتُ أن تصلني تلك الرسائل يومًا، وأن أقرأ الخريطة جيدًا قبل أن أخوض التجارب تائهة، أحارب وحدي في هذا العالم، ولأني لم أجد من يدلني على الطريق، كتبتُ للنساءِ رسائل عمَّا يدور داخل عقلهن وقلبهن، وقفزت بشجاعة من خانة المرسل إليه إلى خانة الراسل، أردت أن أعبِّر عن لسان حال كل إمرأة، لتعرف أنها ليست وحيدة في هذا العالم القاسي، كلنا نعاني ما تعانين ياعزيزتي، لكنكِ لا تعرفين ذلك، وسويًّا، سوف تؤنس تلك الكلمات عالمك بعد ولادة روح ينزف الرحم أربعين يومًا، وبعد أن تموت روح نعلن الحداد أربعين يومًا أيضًا، شيءٌ ما في هذا الرقم يربط بين الحياة والموت، لذلك، هذه رسائلي الأربعين إليك.



استطاعت الكاتبة في "علامات الحب السبعة" أن تتوصل إلى مفاتيح هذا اللغز من خلال 7 علامات، كل علامة منهم تكشف للإنسان عن ذاته خلال رحلة حياته، وكيف يؤثر فيه الحب مع الله، ومع الآخر، وأولاده، ويفهم من خلاله أشياء جديدة عن نفسه.







