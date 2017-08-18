3 ظواهر جديدة تزين إنطلاقة الدورى الألمانى

الدورى الألمانى 3

- توقعات بهيمنة بايرن ميونخ واحتفاظه باللقب



على المصرى:



ينطلق اليوم الجمعة، الموسم الجديد للدورى الألماني لكرة القدم، وسط ترجيحات، حتى من مدربي الفرق المنافسة، بأن يحافظ بايرن ميونيخ، على هيمنته التي أنتجت لقبا خامسا على التوالي الموسم الماضي، ويقص الفريق البافارى شريط البوندزليجا اليوم، عندما يستضيف باير ليفركوزن على ملعبه "أليانز أرينا".



وأعلنت رابطة الدوري الألماني، عدم وجود عرضا ضخما لافتتاحية النسخة رقم 55 للبوندزليجا، قبل المباراة الافتتاحية للمسابقة، والتى تجمع بايرن ميونيخ "حامل اللقب"، مع باير ليفركوزن، حيث سيعزف قبل بداية المباراة، النشيد الوطني في ملعب "أليانز أرينا"، وسيتم تقديم الفرق الـ 18 المشاركة، حيث يتم تمثيل كل من هذه الأندية بأسطورة من النادي ولاعب شاب.



وشهدت المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي أقيمت في مايو الماضي، والتي جمعت بين بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، عرضا بين الشوطين، وهو العرض الذي لم يقابله المشجعون بحرارة، حيث انطلقت صيحات الاستهجان خلال قيام المغنية هيلينا فيشر بالظهور في الملعب الأوليمبي.



وتقترب أندية الدوري الألماني، من تحقيق رقم قياسي جديد في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، بعدما بلغ إنفاق هذه الأندية 470 مليون يورو حتى الآن، قبل أكثر من أسبوعين على غلق باب الانتقالات الصيفية، وأنفقت أندية البوندزليجا، هذا المبلغ، على التعاقد مع أكثر من 120 لاعبا، مع استبعاد قيمة المقابل المالي لصفقات استعارة اللاعبين.



ويقترب هذ الرقم من الرقم القياسي الحالي لإنفاق أندية البوندزليجا في سوق الانتقالات، والذي تحقق في سوق الانتقالات صيف 2016، وبلغ 512.29 مليون يورو، وبهذا، تستطيع أندية الدورى الألمانى تحطيم هذا الرقم القياسي خلال الأسبوعين المقبلين، وتحقيق رقم آخر أكبر مع غلق باب الانتقالات في 31 أغسطس الحالي.



ورغم هذا، تظل أندية البوندزليجا أقل كثيرا من نظيرتها في بطولات دوري أوروبية أخرى مثل إنجلترا وإسبانيا، وحصدت أندية الدورى الألمانى 341.5 مليون يورو، من بيع لاعبيها في سوق الانتقالات الحالية حتى الآن، وقد يرتفع هذا المقابل بشكل ملحوظ في حالة انتقل الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة الإسباني، وسط توقعات بأن يزيد مقابل انتقال للاعب عن 130 مليون يورو.



البايرن المرشح الأبرز



وخلال العقد الماضي، أحرز بايرن لقب البطولة سبع مرات. وفي 2016-2017، أنهى النادي البافاري الموسم بفارق 15 نقطة عن وصيفه لايبزيغ الذي كان مفاجأة كرة القدم الالمانية العام الماضي، وفي استطلاع أجرته وكالة "سيد" الألمانية، وشمل مدربي الفرق الـ 18 المشاركة في البوندزليجا، أعربت الغالبية العظمى لمنافسي المدرب الايطالي لبايرن كارلو أنشيلوتي "13 من أصل 17 مدرباً"، عن اعتقادها ان النادي البافاري سيرفع كأس البطولة للمرة السادسة على التوالي في ختام الموسم.



وبحسب الاستطلاع، امتنع ثلاثة مدربين فقط عن تسمية النادي الذي يرشحونه لإحراز لقب الدوري الموسم المقبل، وهم مدرب بوروسيا دورتموند الهولندي بيتر بوس، ومدرب هوفنهايم يوليان ناجلسمان، ومدرب شتوتجارت هانس وولف، أما المدرب الوحيد الذي رشح ناد غير بايرن للقب، فهو مدرب ليفركوزن هايكو هيرليخ الذي اعتبر ان دورتموند يتمتع بالأفضلية لإحراز لقبه الأول منذ 2011.



وعانى بايرن ميونيخ من فترة إعداد صعبة من حيث السفر، وخسارة مباريات ودية، ولكن الفوز بكأس السوبر الألماني، وتخطي في الدور الأول بكأس ألمانيا، رفع الروح المعنوية الفريق، ويتطلع الفريق لبداية جيدة أمام ليفركوزن، مع أقتراب قائمة الإصابات التي ضربت فريق الإيطالى كارلو أنشيلوتي، بدأت آثارها في الزوال، تتعافى ولكن نجم الفريق الجديد جيمس رودريجيز، سيكون في قائمة الغائبين عن المباراة الافتتاحية.



ويدخل بايرن الموسم بعد نشاط محدود في سوق الانتقالات الصيفية، على عكس الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما أكتفى بضم لاعب خط الوسط كورنتان توليسو من نادي ليون الفرنسي، والكولومبي رودريجيز على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني، وستفتقد التشكيلة البافارية عنصرين أساسيين بسبب الاعتزال، هما الظهير الأيمن والقائد السابق للمنتخب الألماني فيليب لام، ولاعب خط الوسط الإسباني تشابي ألونسو.



ونجح بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثالث في الإبقاء على هدافه الجابوني أوباميانج، رغم العروض العديدة التي تلقاها من أقطاب أوروبا، لكن الفريق اضطر لمعاقبة النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، بالإيقاف في ظل محاولاته لإجبار النادي على الموافقة على عرض برشلونة الإسبانى لضمه.



ويحاول النادي التشبث بلاعب خط وسطه الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، على رغم الاهتمام الكبير به من قبل برشلونة الإسباني، الساعي إلى تعويض انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.



كما أن دورتموند يأمل في تعافى مهاجمه الدولي ماريو جوتزه بشكل كامل من الإصابات التي أبعدته أشهرا عن الملاعب الموسم الماضي، ليتمكن من تقديم مستواه الواعد والمعهود في خط الهجوم، كما ان المهاجم الآخر أندريه شورله سيغيب عن المراحل الأربع الأولى على الأقل بسبب إصابة عضلية في فخذه.



لايبزيج وصيف الموسم الماضي وهوفنهايم صاحب المركز الرابع، قد يواجهان مهمة أكثر صعوبة، في عملية إحداث توازن بين المنافسة في البوندزليجا ودوري أبطال أوروبا، كما يجمع فريقا كولن وهيرتا برلين، بين المشاركة في البوندزليجا والدوري الأوروبي، ولكن فرايبورج خرج بشكل صادم من التصفيات المؤهلة للبطولة.



ويأمل فيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ واينتراخت فرانكفورت في المنافسة على التأهل الأوروبي، بعدما أنهوا الموسم الماضي في منتصف جدول الترتيب، أما ماينز الذي أفلت من المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندزليجا بفارق الأهداف فقط، أقدم على تعيين ساندرو شوارتز مدربا جديدا له أملا في إحداث طفرة.



أما فولفسبورج فقد شارك في ملحق الصعود والهبوط للبوندزليجا، قبل أن يؤمن البقاء في دوري الأضواء، فيما عاد شتوتجارت وهانوفر إلى الدورى الألمانى بعد هبوطهما في 2016، ويحلمان في تثبيت وجودهما في دوري الدرجة الأولى.



3 ظواهر لأول مرة في البوندسليجا



تنطلق البوندزليجا، وسط ظواهر تحدث للمرة الأولى، تتمثل في وجود سيدة تدير مباريات، واستخدام تقنية الفيديو في جميع المباريات، وإقامة بعض المباريات عصرا أيام الأحد، ومساءا أيام الاثنين.



بيبيانا شتاينهاوس "38 عاما"، أول سيدة تقوم بتحكيم مباريات البوندزليجا، بداية من هذا الموسم، بعد أن تم ترقيتها إلى مجموعة الحكام الذين يديرون مباريات الدرجة الأولى، حيث ذكر الاتحاد الألماني، أنها كانت من بين أربعة حكام ترقوا لإدارة مباريات البوندزليجا من الدرجة الثانية.



وقالت شتاينهاوس: "كان حلمي دائما أن أدير مباريات في البوندزليجا، وبعد أن أصبح الحلم الحقيقة، فإنه يغمرني بالسعادة"، وستنضم شتاينهاوس، بجانب مارتين بيتيرسين وسفين يابلونسكي وسورين ستوركس للبوندزليجا، بينما تنحى فولفجانج ستارك وجوينتير بيرل ويواخيم دريس بسبب تخطيهم للسن القانونى.



وسيتم الاستعانة بتقنية الفيديو في جميع المباريات في محاولة لوضع حد للأخطاء التحكيمية التي تغير نتائج المباريات، وبالنسبة للجماهير التي تواصل الصراع من أجل احترام عاداتها، ستجد الآن أنفسها أمام مباريات تقام عصرا أيام الأحد ومساءا أيام الاثنين.



لقاءات المرحلة الأولى



تنطلق الجولة الأولى اليوم الجمعة، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن، وتختتم يوم الأحد المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولن في ديربي الراين، ويلعب الأحد أيضا، فرايبورج مع آينتراخت فرانكفورت.



وقدم لايبزج موسما أول رائع في بوندسليجا واستطاع إنهاء المسابقة في المركز الثاني، ويستهل الفريق حملته الجديدة بمواجهة مضيفه شالكة غدا السبت، ويحل فريقا شتوتجارت وهانوفر الصاعدان للبوندزليجا، ضيفين على هيرتا برلين وماينز على الترتيب.



ويستضيف هوفنهايم نظيره فيردر بريمن، بينما يلعب هامبورج مع نظيره أوجسبورج، ويستضيف فولفسبورج، الذي ضمن بقاءه في البوندزليجا الموسم الماضي من خلال لعب دور فاصل، نظيره بوروسيا دورتموند.

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