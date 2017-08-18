EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
ضبط تشكيل عصابى لتزوير توكيلات الأراضى بالشروق
الجمعة 18 أغسطس 2017 02:52 م
مدينة الشروق
أخر الأخبار
مدينة الشروق
بدور إبراهيم:
صرح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،اليوم الجمعة، بأنه وللمرة الثانية خلال شهر، تم ضبط حالة تزوير أخرى في أحد التوكيلات المُقدمة، والمنسوب إلى مالك إحدى قطع الأراضي بالمدينة، مضيفاً أنه تم ضبط التشكيل العصابي القائم على عملية التزوير والمكون من 5 أفراد، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، ويجري استكمال الإجراءات بمعرفة جهات الاختصاص.
وأشار إلى أنه سبق لجهاز المدينة خلال هذا الشهر، ضبط حالة تزوير في أحد التوكيلات المُقدمة للتنازل عن وحدة سكنية،بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
وأكد أن جهاز المدينة يقوم بفحص المستندات المقدمة من العملاء بكل دقة، وبخاصة التوكيلات الصادرة منهم، والتي تتضمن التوكيل في البيع والشراء، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على ممتلكات قاطني المدينة، وما يتم بشأنها من تعاملات.
الإسكان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا