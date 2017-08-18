المقاولون العرب تنتهي من إصلاح كوبرى مرغم

كوبرى مرغم 55

بدور إبراهيم:



أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب عن الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل كوبرى مرغم القديم بطريق "مصر إسكندرية الصحراوى " وافتتاحه أمام الحركة المرورية بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه, مشيراً إلى أن أعمال إصلاح الكوبرى استغرقت 10 شهور فقط ويضم 5 حارات مرورية ويبلغ طوله 700 م وطول المطلع 150 م و المنزل 170 م ويخدم القادم من الإسكندرية إلى القاهرة و القادم من منطقة وادى القمر إلى الطريق الصحراوى، وكذلك القادم من منطقة التعمير إلى الإسكندرية كما يخدم عدة مداخل حيوية كشركات البترول والمنطقة الاستثمارية .



وأشار إلى أن الكوبري أحدث سهولة الربط بين الإسكندرية ومنطقة برج العرب ومنطقة العجمى ومنطقة العامرية، لكونه يعبر فوق خط سكة حديد لقطارات خط مطروح الإسكندرية وقد بلغت كميات الخرسانة المستخدمة به حوالي 8000 م 3 ,وتم تركيب 72 كمرة سابقة الصب بإجمالى حديد تسليح 9700 طن و 21 كمرة معدنية وزن 750 طنا وتنفيذ 40 ألف متر مسطح أسفلت .



وأوضح أن الكوبرى يعتبر نهاية الأعمال الصناعية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويأتي ضمن أعمال كبارى القطاع السابع و ترجع أهميته نظراً لتكدس حركة المرور بالمنطقة، مما أدى إلى تكثيف الأعمال بالمشروع لسرعة إنجاز الأعمال وتسليم المشروع فى الموعد المحدد ليضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات الشركة بمشروع توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى .



جدير بالذكر أن المقاولون العـرب قامت بإنشاء 10 كبارى سطحيه و 5 كبـارى علويـه و5 كبـارى مشـاه وصيانة كبريين علويين بمشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - القطاع السابع بقيمة 786 مليون جنيه، وهي كوبرى مرغم الجديد بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه وكوبرى أبوالخير العلوى ( المرحلتين) بتكلفة إجمالية 234 مليون جنيه، و كوبرى كوبرى العجمى بتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه وكوبرى برج العرب بتكلفة إجمالية 32 مليون و كوبرى العامرية الجديد بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه و إصلاح كوبرى العامرية القائم بتكلفة إجمالية 20 مليون و كوبرى مرغم القائم بتكلفة إجمالية 60مليون جنيه وكبارى (النوبارية – بتروجيت – هدف العامرية – أبو الخير السطحى – أبيس ) السطحية بتكلفة إجمالية 114 مليونا و كبارى المشاة ( السفن والمستعمرة والفردوس وقشوع – عبد القادر) بتكلفة إجمالية تقديرية 15 مليون جنيه.

