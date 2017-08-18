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رياضة
مونديال طائرة الشباب ينطلق اليوم
الجمعة 18 أغسطس 2017 11:35 ص
وزير الشباب
أخر الأخبار
خالد
هشام عباس يحيي حفل الافتتاح .. والفراعنة فى مواجهة الكمبيموتر اليابانى
على المصرى:
يشهد المهندس خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة ، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 أغسطس الحالى، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بمشاركة 12 منتخبا، قسمت على مجموعتين، تضم الأولى مصر والبرازيل وبولندا وكوبا واليابان والمكسيك، فيما تشمل الثانية منتخبات تركيا وإيران وروسيا والصين والجزائر والأرجنتين.
ويتضمن حفل افتتاح البطولة، أغنية للفنان هشام عباس، ومن المقرر أن يقوم عدد من مسئولي وسفراء الدول المشاركة بالبطولة بحضور الحفل، وطابور عرض المنتخبات المشاركة فى المحفل العالمى، الذى تستضيفه مصر، ويعقب الحفل المباراة الافتتاحية للبطولة، والتى تجمع منتخب مصر بنظيره اليابانى.
وكان وزير الرياضة، قد حضر البروفة النهائية للافتتاح، واطمأن على جميع الاستعدادات المتعلقة بافتتاح البطولة، ودخول الجماهير للمباريات، وجاهزية المركز الإعلامي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد المصرى للطائرة، واللواء علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، وعدد من رؤساء اللجان المسئولة عن تنظيم البطولة.
وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن أمله فى نجاح فعاليات البطولة والخروج بها فى أفضل صورة تنظيمية لتؤكد نجاح مصر فى استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبري، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة، وللاعبي المنتخب الوطنى للكرة الطائرة، وتقديم أداء مميز فى مبارياتهم.
وأقيم مساء أمس الخميس، الاجتماع الفنى للبطولة، بأحد الفنادق القريبة من المطار، وشهد حضور مندوبى الدول المشاركة والأجهزة الفنية، فضلا عن مسئولى اللجنة المنظمة، وشهد عرض لتعليمات البطولة، وتوضيح تعديلات القانون الجديد للعبة المقرر أن يطبق بالبطولة، إذ ستكون المباراة عبارة عن 7 أشواط من 15 نقطة، و الفائز الحاصل على 4 أشواط، إضافة إلى ضارب الإرسال الساحق يجب أن يهبط قبل بداية خط اللعب.
وأكد فؤاد عبد السلام، رئيس اللجنة العليا للبطولة، أنه تمت دعوة رؤساء اتحاد الطائرة السابقين ونجوم اللعبة، لحضور افتتاح البطولة ولقاء مصر واليابان، مشيرا إلى أن هذا هو وقت تكاتف الجميع من أجل مصلحة مصر لخروج البطولة بالمشهد اللائق.
وكشف أنه سيتم عمل جولة سياحية للمنتخبات المشاركة في البطولة يوم راحة المنتخبات 22 أغسطس الجاري، موضحا أن اللجنة العليا، حريصة على تنشيط السياحة، وإظهار صورة مصر الحقيقة أمام جميع البعثات المشاركة في البطولة.
واستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفني البرازيلي، ماركوس ميراندا، للبطولة جيدا، وخاض تدريباته أمس الخميس، على مرتين صباحًا ومساءً، بالصالة الكبرى بستاد القاهرة، علما بأنه الفراعنة خاضوا آخر لقاءاته التجريبية، أول أمس الأربعاء، أمام منتخب الجزائر، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 4 – 1.
وكان ميراندا، قد أعلن قائمة الفراعنة النهائية التى سيخوض بها منافسات البطولة، واستبعد اللاعبان محمد عسران، وعبدالرحمن سعيد، ليصبح القوام النهائى للمنتخب 12 لاعبا هم : أحمد صابر "فطوطة" وأحمد العشري وهشام يسري وعمر صالح ومحمد رمضان، ومحمد محسن وأحمد أسامة وعبد الرحمن سعودي، وأبو السعيد السيد وأحمد ضياء وسعد محسن وأحمد جلال، بعدما استقر المدير الفنى البرازيلى، على القوام الرئيسى للمنتخب، أول أمس الأربعاء، عقب الودية الثالثة أمام الجزائر، فى حين انتهت أول وديتين أمام تركيا بالخسارة فى الأولى، والفوز فى الثانية .
وأكد حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر، أن ودية الجزائر كشفت لنا العديد من الجوانب المهمة، والتي سنعمل على تحسينها قبل مواجهة اليابان في افتتاح المونديال اليوم، مضيفا أن الجهاز الفنى، حرص على تجربة جميع عناصر الفريق، للحكم عليهم في المباراة الودية.
وكشف المدرب العام، أن الفريق سيعمل على الفوز بلقاء اليوم، مستغلًا الدفعة المعنوية التي ستمنحها الجماهير للاعبي المنتخب الوطني.
من جانبه، قال محمد زكريا، محلل أداء المنتخب، أن الفراعنة استعدوا جيدا لمواجهة اليابان، ودرس الجهاز الفنى الخصم بشكل كبير، بعد مشاهدة جميع لقاءاتهم ببطولة آسيا الماضية، والتي حصل فيها المنتخب الياباني على المركز الثاني خلف إيران.
وأشار المحلل التقني للمنتخب، إلى أن الكمبيوتر الياباني يمتاز بالسرعة والدفاع القوي والإعداد المتقن، واختتم "زكريا" أن المنتخب الياباني يمتاز بضاربي مركز "4"، مؤضحًا إلى أن الفراعنة أعدوا كل أسلحتهم لعبور المنتخب الياباني في مباراة الافتتاح.
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