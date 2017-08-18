الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادما من إنجامينا

الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز

خالد بدر الدين:



عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، إلى القاهرة قادما من العاصمة التشادية إنجامينا، وذلك بعد جولة زار خلالها 4 دول إفريقية شملت تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.



كان الرئيس قد بحث خلال جولته الإفريقية التى بدأها الثلاثاء الماضى، والتى استغرقت 4 أيام مع قادة الدول الأربع، سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول في جميع المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية.



وذكر التلفزيون المصري، أن الرئيس أجرى خلال زيارته سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلم بالقارة، فى ضوء عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الإفريقى .



وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي، غادر يوم الإثنين الماضى القاهرة في جولة إفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول في جميع المجالات.



وتشهد العلاقات المصرية الإفريقية ارتفاعا ملحوظا في الوقت الحاضر، كثمرة للزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي للعديد من دول القارة، وما تعكسه تلك الزيارات من اهتمام كبير توليه مصر لتنمية علاقاتها الإفريقية الثنائية في جميع المجالات، والأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.



