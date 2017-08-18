EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادما من إنجامينا
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:26 ص
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
خالد بدر الدين:
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، إلى القاهرة قادما من العاصمة التشادية إنجامينا، وذلك بعد جولة زار خلالها 4 دول إفريقية شملت تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.
كان الرئيس قد بحث خلال جولته الإفريقية التى بدأها الثلاثاء الماضى، والتى استغرقت 4 أيام مع قادة الدول الأربع، سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول في جميع المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية.
وذكر التلفزيون المصري، أن الرئيس أجرى خلال زيارته سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلم بالقارة، فى ضوء عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الإفريقى .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي، غادر يوم الإثنين الماضى القاهرة في جولة إفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وتلك الدول في جميع المجالات.
وتشهد العلاقات المصرية الإفريقية ارتفاعا ملحوظا في الوقت الحاضر، كثمرة للزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي للعديد من دول القارة، وما تعكسه تلك الزيارات من اهتمام كبير توليه مصر لتنمية علاقاتها الإفريقية الثنائية في جميع المجالات، والأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا