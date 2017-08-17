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عقـــارات
ندرة الأراضي أبرز تحديات الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة
الخميس 17 أغسطس 2017 11:22 م
حسين صبور
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حسين صبور
المال – خاص:
تناولت فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر ثقة العقاري، التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، إن التحديات تتطلب تكوين تحالفات بين تلك الشركات، حتي تتمكن من المنافسة والبقاء في السوق، إلي جانب إنشاء جمعية، أو هيئة تمثلهم أمام الجهات المسئولة.
وأضاف أن الأراضي كانت تمثل دائما المشكلة الرئيسية أمام العاملين بالسوق العقارى، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تمتلك الملاءة المالية التي تمكنها من منافسة الشركات الكبيرة في طروحات أراضى وزارة الإسكان.
وقال لمهندس السيد مسعد، المدير التنفيذي لشركة up turn للتطوير العقاري، أن تراجع القدرة الشرائية للعملاء بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثرت بشكل كبير علي نشاط الشركات العقارية، خاصة من ناحية قلة التدفقات المالية من المبيعات، والتى تمثل جزء مهم في تكلفة تنفيذ الإنشاءات.
وأشار إلى أن الشركات مطالبة بالتعامل بشكل مختلف مع هذه المتغيرات، بما يضمن بقائها في السوق، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة، وتأثيرها علي أسعار الوحدات.
من جانبه قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام العقارية، إن نقص الأراضي أكبر تحدي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تخالف القانون بالحصول على الأراضى التى تخصص للأفراد، لعدم وجود بدائل.
وطالب بتخصيص أراض بمساحات مناسبة لتلك الشركات، والتي تُمثل نسبة كبيرة من القطاع، وتساهم في تحقيق نسبة كبيرة من التنمية، بما يُمكنها من المنافسة، والبقاء في السوق.
وقال المهندس حسين أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة مسكني، إنه لا يوجد تكافؤ في منافسة الدولة للشركات العقارية، بما تطرحه من وحدات عقارية متوسطة التكلفة، بأسعار يصعب منافستها.
وأوضح شريف زهران، نائب رئيس شركة ثقة العقارية، أن توصيات المؤتمر شملت عملية الدمج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لحمايتها من الإفلاس، وضمان وجود الثقة بين العميل والشركة، لبيع مزيد من الوحدات، وتقسيم المشروع إلي مراحل حتي يتم التعامل بشكل جيد، ومُلتزم مع العملاء من حيث التسعير.
عقـــارات
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