EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مطروح .. تطوير محطة وقود وتشاور مع قنصل بريطانيا
الخميس 17 أغسطس 2017 07:43 م
مطروح
أخر الأخبار
مطروح
معتز محمود
انتهت شركة مصر للبترول، من تطوير محطة الوقود الخاصة بها بمدخل مدينة مرسى مطروح بتكلفة 2.5 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، إن المحطة المطورة تتوافر بها أحدث أجهزة الامان ضد الكوراث، بالإضافة إلى وجود العديد من الأقسام بالمحطة لصيانة السيارات.
وتعد هذه المحطة من أقدم محطات الوقود في المحافظة.
وأضاف شعبان، أن تكلفة تطوير محطة الوقود بالكيلو 1 بمدينة مرسي مطروح التابعة لشركة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه.
وافتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الخميس، محطة وقود شركة النيل لإصلاح السيارات بالكيلو 1 بمدينة مرسي مطروح التابعة لشركة مصر للبترول.
ومن جانبه، أكد أبو زيد، على ضرورة تغطية المناطق المحرومة، بالطرق السريعة بمحطات الوقود التابعة لشركة مصر للبترول بالمحافظة، من الحمام شرقاً وحتي السلوم غرباً و سيوة جنوباً بجانب الشركات المنافسة المصرية ومحطات وقود وطنية التابعة للقوات المسلحة .
يذكر أن شركة مصر للبترول تعد من أقدم الشركات المصرية في قطاع البترول فى مصر فهي تمارس نشاطها من سنة 1911 ولها فروع ومستودعات في أنحاء الجمهورية وأسطول ضخم من السيارات لنقل المواد البترولية ولها العديد من الأنشطة.
في سياق مختلف، استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح القنصل البريطانى بالإسكندرية، ويتدى كريمان، والوفد المرافق لها بديوان عام محافظة مطروح فى إطار الزيارة التى تقوم بها لمحافظة مطروح، لبحث أوجه التعاون بين محافظة مطروح والقنصلية البريطانية
وأكدت القنصل البريطانى، إننا نسعى دائما إلى تحقيق تعاون مع مصر خاصة وأن العلاقة بين الدولتين علاقة قوية منذ قديم الأزل مشيدة بالمجهودات التى تتم بمحافظة مطروح.
كما أشادت القنصل البريطانى بالإسكندرية بالجو المعتدل والشواطئ الفيروزية والأمن والأمان الذى تشهده محافظة مطروح.
وأكد أن محافظة مطروح تمتلك إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات ، ولديها العديد من المقومات السياحية مع امتداد شواطئها ، بالإضافة إلى واحة سيوة، وما تتمتع به من توافر مناخ متميز، وإمكانيات اقتصادية هائلة خاصة فى المجال الزراعى والسياحى.
وأضاف أنه تم بعد عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى الأول بمطروح فى أكتوبر من العام قبل الماضى بدء العمل الفعلى فى إنشاء 11 مشروع بتكلفة 22 مليار جنيه.
وأضاف أن منسوب ضخ المياه لمدينة مرسي مطروح العاصمة وصل إلى 90 ألف م3/ يوم بعد أن كان يصلها 35 الف م3 يوم فقط وتجاوز كمية المياه المخطط الاستراتيجى للدولة والمقرر ب110 الف م3 بعد قيام رئيس الجمهورية بافتتاح 3 محطات جديدة بمطروح لتصل كمية المياه لــ 160 ألف م3 / يوم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا