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استثمار
العمل التطوعى ضمن أهم مبادرات لوريال مصر
الخميس 17 أغسطس 2017 07:32 م
لوريال 556
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لوريال 556
المال ـ خاص:
قال بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر، إن الشركة التزمت بالعمل الطوعى منذ عام 2010 فى إطار مسئوليتها المجتمعية، إذ يقوم موظفوها بتخصيص يوم عمل كامل لمساندة الفئات الأولى بالرعاية عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدنى الملتزمة بالمبادرات الاجتماعية والبيئية، وذلك تشجيع لموظفيها على القيام بأدوار فعالة فى العمل التنموى.
وأضاف جوليا أن لوريال مصر خصصت (يوم العمل التطوعى) هذا العام لقضية متحدى الإعاقة، إذ أقيمت فعاليات بالتعاون مع مؤسسة حلم المتخصصة فى إعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تعد شريكا رئيسيا لشركة لوريـال مصر منذ عام 2014 لتنفيذ العديد من المبادرات فى هذا النطاق كجزء من مسئولية الشركة المجتمعية والتزامها تجاه جميع أفراد المجتمع.
وأشار جوليا إلى أن فعاليات اليوم الذى تم إطلاقه فى استاد القاهرة الدولى العديد من الأنشطة الرياضية لمتحدى الإعاقة بـمـشاركة موظفى شركة لوريـــال مصر، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل تفاعلية عن الأساسيات الأخلاقية للتعامل مع الأشخاص متحـــدى الإعاقـــــة (Disability Ethics)، وأخيرا التقى فريق لوريـال مصر بالعديد من النماذج الناجحة من متحدى الإعاقة مشاركين قصصهم الملهمة بما لديهم من عزيــــمــة أهلتهم لتحدى العقبات وتحقيق أحلامهم.
وأكد جوليا أن يوم العمل التطوعى ركيزة أساسية فى حياة مجموعة لوريـال، وتقليد اتبعته المجموعة منذ عام 2010، وهذا العام تفخر لوريــال مصر بتخصيص اليوم لقضية متحدى الإعاقة، وإتاحة الفرصة لموظفى لوريــــال مصر للتفاعل معهم لمعرفة التحديات التى تواجهم وأهمية إدماجهم بالمجتمع بشكل كامل وعلى نحو سليم، مؤكدا أنهم نموذج يحتذى به فى قوة الإرداة والتحدى والإنجاز فى أصعب الظروف وأشد التحديات.
من جانبها، قالت نهلة مختار، مدير التواصل والعلاقات العامة لشركة لوريـال مصر: إن لوريـال مصر تولى اهتماما بالغا لقضية متحدى الإعاقة كشريك رئيسى لمؤسسة «حلم» المعنية بإعادة تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة فى مصر.
وأضافت أن يوم العمل التطوعى بشركة لوريال مصر هذا العام أتاح لموظفى الشركة الفرصة للمساهمة فى نشر رسالة إيجابية تدعو لتبنى المفهوم السليم لقضية متحدى الإعاقة بالمجتمع، وتهيئة الظروف للاستفادة من مواهبهم، وذلك لإحداث تغيير جذرى، مؤكدة استمرار دعم لوريـال مصر لهذه الجهود.
جدير بالذكر أن يوم العمل التطوعى لمجموعة لوريـال انطلق فى جميع البلدان التى تعمل بها الشركة فى عدد 70 دولة، بمشاركة أكثر من 30 ألف موظف، و515 من منظمات العمل المجتمعى المدنى من خلال 200 ألف ساعة عمل تطوعى، و34 ألفا من المنتفعين
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