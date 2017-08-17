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استثمار
3 ملايين جنيه دعم لجامعة النيل الأهلية
الخميس 17 أغسطس 2017 06:44 م
بنك الاسكان والتعمير جامعة النيل
أخر الأخبار
بنك الاسكان والتعمير جامعة النيل
بدور إبراهيم
أعلن بنك التعمير والإسكان، اليوم الخميس، مساهمته في استكمال أعمال التشطيبات للدور الثاني من المبني الرئيسي لجامعة النيل الاهلية بالشيخ زايد، بقيمة 3 ملايين جنيه.
وأشار فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن الشراكة بين البنك، وجامعة النيل الاهلية في إطار أهمية العملية التعليمية والاستثمار بها كركيزة أساسية لتحقيق التطور والنمو المجتمعي والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، أن الشراكة مع بنك التعمير والإسكان تعتبر دلالة قوية على الدور التنموي للجامعات في خدمة المجتمع حيث أن جامعة النيل تعد الجامعة الأهلية الأولى، في مصر في القرن 21.
حضر افتتاح أعمال التشطيب، الدكتور، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان،والسيد عمرو موسي رئيس مجلس أمناء الجامعة والمهندس صلاح دياب رجل الاعمال والدكتور طارق خليل رئيس الجامعة.
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