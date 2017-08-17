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بورصة وشركات
إم إم جروب تتوقع إطلاق ابتكار التمويلية الشهر المقبل
الخميس 17 أغسطس 2017 04:00 م
إم إم جروب
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إم إم جروب
❐ رئيس الشركة: اتفاقية هواوى وسيارات جديدة تعززان فرص استمرار الربحية
شريف عمر:
تسعى شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، لبدء النشاط الفعلى لشركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثمارى، خلال النصف الثانى من سبتمبر المقبل، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس.
قال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة إم إم جروب، إن الشركة ما زالت تنتظر موافقة الرقابة المالية، على تأسيس ابتكار، بجانب موافقات أخرى متعلقة بأنشطة التمويل متناهى الصغر، وتمويل المستهلك، والتأجير التمويلى والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية، مرجحًا الحصول على موافقة الهيئة منتصف الشهر المقبل.
وأكد محمود فى تصريح لـ«المال»، أن شركته تهتم بالاستثمار فى مجال الخدمات المالية، باعتباره من أكثر القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، الذى يحقق معدلات نمو مرتفعة بصورة سنوية، واستغلال الاهتمام الحكومى بالنشاط، وسماح الرقابة المالية لتأسيس شركات قابضة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والحصول على جميع الرخص، ما تنفذه ابتكار حاليًا بالتقدم للحصول على جميع الرخص المتاحة.
يذكر أن إم إم جروب، أعلنت منذ شهرينـ عن إطلاق شركة ابتكار بالشراكة مع شركة بى بى بارتنرز للاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، واستثمار 200مليون جنيه، وبرأسمال مبدئى 20 مليون جنيه، وتعيين علاء سبع، الرئيس السابق لبنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، برئاسة الشركة الجديدة.
وخلال النصف الأول من العام الحالى، حققت الشركة صافى ربح بلغ 187.44مليون جنيه، مقابل 126.8مليون جنيه بالفترة المناظرة من العام السابق، فى حين حققت صافى ربح 57.5 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام الجارى مقابل 78 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2016.
وعن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى، أبدى محمود رضاه عن النتائج المحققة، رغم تأثر الشركة عادة خلال الربع الثانى من كل عام بسبب انخفاض الإقبال على منتجات الهواتف المحمولة، وبعض المنتجات الأخرى، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإجازات عيد الفطر، ما أدى لتراجع الأرباح الربعية.
وخلال النصف الأول من العام الجارى، حققت مبيعات بقيمة 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016، فى حين بلغت التكاليف 2.6 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه.
وأشار إلى أن الشركة نجحت خلال الربع الثانى فى إطلاق أذرع جديدة للمجموعة، منها شركة ابتكار التمويلية، واتفاقية التعاون مع هواوى، وأخيراً إطلاق آلية جديدة لإتاحة نوعيات جديدة من السيارات بالسوق المصرية، من طرازات لاند روفرز، وجاجوار بقدرات أقل من 2000سى سى، التى تطلق للمرة الأولى فى مصر، وتهدف الشركة منها لإيجاد الطلب على منتجات السيارات، وتلافى الارتفاعات المطردة فى أسعار السيارات الفارهة.
وأكد أن الشركة ستركز خلال النصف الثانى من العام الحالى على زيادة مبيعاتها قدر الإمكان من مختلف المنتجات، سواء الهواتف المحمولة، أو أجهزة التكييفات، فى محاولة للاستمرار فى نمو الأرباح.
يشار إلى أن إم إم جروب وقعت فى مايو الماضى اتفاقية توزيع مع شركة هواوى لتصبح أحد الموزعين الرسميين لهاتفها المحمول، كما تعمل فى مجال قطاع بيع السلع والسيارات والمدفوعات الإلكترونية، والتوكيلات التجارية ومنها كاريير وسامسونج، بجانب التركيز على الشركات التجارية والموزعين، وبدأ التداول على أسهمها فى البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى، وتولت بلتون المالية القابضة مهام مدير الطرح، ويبلغ رأسمالها 396 مليون جنيه، موزعاً على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وحققت إم إم جروب صافى ربح بلغ 353 مليون جنيه فى 2016، مقابل 222 مليون جنيه فى 2015
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