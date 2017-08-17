دانجوت يستثمر 50 مليار دولار بأمريكا و أوروبا

عليكو دانجوتي

خالد بدر الدين:



يعتزم الملياردير النيجيرى أليكو دانجوت، أغنى أثرياء أفريقيا استثمار 20 – 50 مليار دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا، بحلول 2025 فى صناعات متعددة، منها الطاقة المتجددة و البتروكيماويات.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أليكو دانجوت امبراطور صناعة الأسمنت فى نيجيريا، يخطط للاستثمار فى شركات أمريكية وأوروبية لأول مرة فى عام 2020 بعد أن يستكمل استثمار 5 مليارات دولار فى مشروعات زراعية، و 11 مليارا فى محطات تكرير بترول فى بلاده .



ويؤكد أليكو دانجوت أن 60 % من استثماراته المستقبلية، ستركز على مشروعات خارج أفريقيا بحلول عام 2020 من خلال شركته "دانجوت جروب" التى تدرس تنويع أنشطتها فى دول آسيوية و فى المكسيك، علاوة على دول أوروبية وأمريكية، ولاسيما فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يراها "أليكو دانجوت" أفضل استثمار فى المستقبل .



واستطاع أليكو دانجوت تنويع أنشطته بسرعة خلال السنوات الخمس الماضية فى دول متعددة و صناعات مختلفة لدرجة أن شركته دانجوت للأسمنت والتى تشكل 80 من ثروته تعمل فى 9 دول أفريقية بخلاف نيجيريا، كما بدأ فى عام 2015 فى بناء محطة تكرير بترول تنتج 650 ألف برميل يوميا بالقرب من العاصمة لاجوس، أكبر مركز تجارى فى نيجيريا، علاوة على أنه يخطط لاستثمار 4.6 مليار دولار فى إنتاج السكر والأرز، و منتجات الألبان خلال ثلاث سنوات.