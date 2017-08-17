6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

شريف إسماعيل 9

المال - خاص:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الخميس, برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الأليم لقطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي.



وعلى جانب آخر، وفي ضوء اهتمام الحكومة بإيجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة وتلبي متطلبات المجتمع وتراعي احتياجات المواطنين، فقد استعرض المجلس أجندة الحكومة التشريعية المقترحة خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، والتي تتضمن بياناً بمشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب، وأخرى المحالة إلى مجلس الدولة، إلى جانب مشروعات القوانين المتداولة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستيفاء الملاحظات ووضع الصيغ النهائية لتلك المشروعات.



القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء جميع الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإصدارها، ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم (10) لسنة 1992.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربي الصحراوي (أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الإدارة الفندقية بجامعة الإسكندرية ـ فرع مرسي مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق.



5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.



6. في إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعي إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.