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نقل وملاحة
المال ترصد مخصصات السكك الحديدية بالموازنة العامة
الخميس 17 أغسطس 2017 02:57 م
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❏ «الهيئة» تتكبد خسائر.. ومصدر حكومى ينتقد توزيع النفقات
❏ «النقل» أحد 8 أجزاء ضمن موازنة الشئون الاقتصادية
مها أبوودن:
عقب كارثة تصادم قطارى الإسكندرية، وسقوط العشرات من الضحايا والمصابين، ترصد (المال) المخصصات التى يحصل عليها قطاع النقل، وكذلك تكلفة الصيانة، والموازنة الفعلية لهيئة السكك الحديدية، لكشف أوجه العوار فى مصروفات الهيئة، والتى قد تتسبب بشكل غير مباشر فى مثل تلك الحوادث.
وبحسب البيانات الرسمية والمعلنة من الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة النقل تحصل بكل ما يتبعها من هيئات ودوائر حكومية، على حصة لا تتخطى جزءًا من ٨ أجزاء ضمن موازنة قطاع الشئون الاقتصادية، وهذا القطاع يحصل فقط على %6 من أوجه الإنفاق العام، فيما يعد قطاع الشئون الاقتصادية أحد 10 قطاعات تشملها بنود المصروفات داخل الموازنة.
ولتقريب الصورة بشكل أوضح، يحصل قطاع الخدمات العامة، وهو أيضا أحد القطاعات العشرة التى ترصد لها الموازنة مخصصات إنفاق، على أكثر من %30 من النفقات العامة، بسبب مخصصات الدين العام وفوائده، فيما يحصل قطاع الدفاع والأمن القومى، وهو أيضا أحد القطاعات العشرة، على أكبر حصة من النفقات بعد فوائد الديون.
وتبلغ مصروفات الصيانة مجتمعة فى موازنة العام المالى 2017 /2018، نحو 6.8 مليار جنيه، مرتفعة من 6 مليارات العام المالى الماضى، موزعة بين 508 ملايين لصيانة وسائل الرى مرتفعة من 505 ملايين، و1.9 مليار لترميم مبانٍ وإنشاءات وأعمال صغيرة مرتفعة من 1.3 مليار، و138 مليون جنيه لصيانة مرافق وشبكات مرتفعة من 136 مليونًا، و2 مليار لصيانة طرق وجسور وكبارى منخفضة من 2.4 مليار جنيه، و520 مليونًا لصيانة وسائل نقل واتصالات مرتفعة من 432 مليونًا.
وفيما يخص تفاصيل مخصصات النقل، أظهرت البيانات المعلنة على موقع وزارة المالية القليل، حيث لم تنشر الوزارة قانون ربط الموازنة بعد، مكتفية بنشر عموميات بنود المصروفات فى الموازنة موزعة على القطاعات الوظيفية.
ومن بين البيانات المتاحة، فإن مخصصات النقل تتبع موازنة قطاع الشئون الاقتصادية، وتبلغ أقل من %6 من النفقات العامة، موزعة على ٨ قطاعات، أبرزها السياحة والاستثمار والاتصالات والتعدين.
وبالانتقال إلى بيانات أكثر تفصيلا، فإن موازنة هيئة السكك الحديدية تتكبد خسائر سنوية تدور حول 4 مليارات جنيه، مثلها مثل معظم الهيئات الاقتصادية.
ووفقا لما أتيح من بيانات، فإن موازنة هيئة السكك الحديدية تبلغ 19.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 /2017، منها 8.5 مليار مصروفات موزعة بواقع 3 مليارات كأجور، والباقى موزع للمصروفات الأخرى، فيما تبلغ إيراداتها خلال نفس العام نحو 4.5 مليار.
وبلغت استخدامات هيئة السكك الحديدية خلال العام المالى 2016 /2017، نحو 11 مليار جنيه، منها 5.1 مليار استخدامات استثمارية، و5.8 مليار استخدامات رأسمالية.
من جانبه، قال مسئول حكومى إن عجز الموازنة هو السبب الأساسى فى عدم زيادة مخصصات السكك الحديدية، وغيرها من المخصصات، فالعجز الكلى فى تزايد واستمر فترات طويلة بهذا الشكل وهو ما لا يمكن احتماله.
وأكد أنه مع تحسن مستويات العجز وقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى، تمثل قيمة العجز الكلى مطروحا منها فوائد الدين خلال العام المالى الحالى، ستتمكن الحكومة من الصرف على القطاعات الخدمية بشكل أكبر ومن بينها نقل الركاب.
وأشار إلى أن أحد أسباب عدم زيادة مصروفات السكك الحديدية، أن المسئولين عنها لم يقدموا أى برامج طموحة لتحسين الخدمات، كما أن برامج التدريب للعاملين بها تكاد تكون معدومة.
وألمح إلى أن منظومة السكك الحديدية فى حاجة ماسة إلى التدريب، فضلا عن احتياجها لبنية تحتية تكنولوجية مميكنة لتقليل معدلات الحوادث، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تقع بها حوادث قطارات، لكن معدلاتها فى مصر كبيرة للغاية، وناتجة عن نفس الأسباب.
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