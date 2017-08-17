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بورصة وشركات
الأهلى كابيتال تقرر تحويل %10 من أموك إلى شهادات إيداع دولية
الخميس 17 أغسطس 2017 02:21 م
خالد بدوي
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خالد بدوي
كتب ـ أحمد على:
قررت شركة «الأهلى كابيتال» للاستشارات المالية تحويل جزء من حصتها فى «أموك» لشهادات إيداع دولية ببورصة لندن «GDR»، بما يعادل %10 من إجمالى أسهم الأخيرة.
وقال خالد بدوى، العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال للاستشارات المالية- المسئول عن ملف طرح شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، إن شركته المالكة %25.31 من أموك قررت تحويل %39.5 من الأسهم المملوكة لها، بما يعادل %10 من إجمالى أسهم الأخيرة، لـشهادات GDR مطلع عام 2018.
ويبلغ رأسمال شركة «أموك» نحو 861 مليون جنيه موزعًا على 861 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم، ويتداول السهم عند مستوى 10.46 جنيه بنهاية جلسة الإثنين.
وتأتى شركة الأهلى كابيتال القابضة، المملوكة لـ«البنك الأهلى المصرى»، على رأس مساهمى شركة «أموك» بنسبة %25.31، تليها شركة الإسكندرية للبترول، بـحصة %20، ومصر المالية للاستثمارات بنسبة %8.76، ومصر للتأمين بنسبة %5.2، و%5 لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، ومثلها لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن طرح %10 من أسهم «أموك» ببورصة لندن على هيئة شهادات إيداع دولية يُعد مرحلة أولى قد يتبعها تحويل حصص أخرى من باقى مساهمى الشركة.
ووافق مجلس إدارة «أموك» فى فبراير الماضى على إصدار شهادات إيداع دولية GDR، إذ قرر التعاقد مع «بنك أوف نيويورك» لإصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، وأيضا وافق على التعاقد مع مكتب «ماكينزى»، لتقديم استشارات قانونية كمحامٍ دولى.
وصرح خالد بدوى لـ«المال» نهاية يوليو الماضى بأن شركته تتوقع بدء الحملة الترويجية للطرح بعد انتهاء فترة الإجازات الصيفية، إذ تعمل فى المراحل النهائية من المراجعات القانونية بالسوق الإنجليزية، بالتعاون مع بنك أوف نيويورك، وذلك بالتزامن مع الحصول على عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية على تنفيذ الطرح.
يذكر أن عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة «أموك»، صرح لـ«المال» منذ أيام قليلة بأن «الأهلى كابيتال» بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، يعملان على تحديد حصة شهادات الإيداع الدولية المقرر طرحها ببورصة لندن، إذ رجح آنذاك أن النسبة لن تتعدى %10 من الأسهم.
وأضاف أن وزارة البترول تُخطط لطرح حصة إضافية من أسهم «أموك» بالبورصة المصرية عقب الانتهاء من تنفيذ عملية طرح %24 من أسهم شركة «إنبى»، فى أغسطس الحالى بزيادة 1.75 مليار عن مايو.
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