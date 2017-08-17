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طاقة
2.7 مليار جنيه حصة شمال القاهرة للكهرباء من قرض القابضة
الخميس 17 أغسطس 2017 02:09 م
الشركة القابضة للكهرباء 2
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الشركة القابضة للكهرباء 2
ستخدمها لإنشاء مراكز تحكم ومحولات وأكشاك وخلايا كهربائية
كتب ـ عمر سالم:
بلغ نصيب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، نحو 2.7 مليار جنيه من إجمالى قيمة القرض الموجه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر التى تبلغ 19.4 مليار جنيه.
ووقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منتصف يوليو الماضى، عقد تمويل مشترك خاص بتطوير شبكة توزيع الكهرباء مع عدد من البنوك، منها البنك الأهلى المصرى، بقيمة 19.4 مليار جنيه.
وأوضحت مصادر مسئولة لـ«المال» أنه سيتم صرف أولى الدفعات لـ«شمال القاهرة» خلال سبتمبر المقبل، وسيستمر صرف الحصة على مدار عامين.
تصل مدة التمويل للقرض إلى 15 عاما، بفترة سماح ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، بسعر فائدة %18.75، تتحمل منها وزارة المالية نسبة %12 سنوياً، على مدار عمر التمويل.
من جانبه كشف المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«المـال»، أن الشركة تستهدف إنشاء مركزين للتحكم خلال العامين المقبلين، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذهما نحو عامين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهما خلال أيام.
كما أشار إلى أن تمويل المشروعين سيتم عبر جزء من الموارد الذاتية الخاصة بالشركة، وجزء عبر حصتها من قرض «القابضة».
وأضاف عارف أن المركز الأول ستتم إقامته بمنطقة مدينة نصر، والثانى فى القاهرة الجديدة، موضحاً أن تزايد عدد المشتركين، سبب التوسع فى إنشاء مراكز جديدة.
كانت «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء» انتهت من ضخ نحو 250 مليون جنيه، كانت خصصتها خلال العام المالى 2016 / 2017 للمشروعات الجديدة، كما تسعى الشركة لتركيب 190 ألف عداد كودى خلال العام الحالى، بينما تم تركيب 115 ألفًا خلال العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم أيضاً بتنفيذ مشروعات لإنشاء ما لا يقل عن 10 محولات خلال عامين، وعدد من سكاكين الكهرباء والأكشاك، بما لا يقل عن 15 كشكا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الوصلات والأعمدة الكهربائية، ومعدات الطوارئ.
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ المشتركين باﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون مشترك، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ لمناطق ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺷﺒﺮﺍ - ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ - ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺝ - وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ويبلغ عدد محولات الجهد المتوسط نحو 16720 محولا
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