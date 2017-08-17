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بنـــوك
آب سكيل مصر تخاطب البنوك لاقتراض 800 مليون جنيه
الخميس 17 أغسطس 2017 02:04 م
آب سكيل مصر
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آب سكيل مصر 2
محمد سالم:
تسعى شركة «آب سكيل مصر» للتطوير العقارى للتفاوض مع مجموعة من البنوك المحلية للحصول على تمويل فى حدود 800 مليون جنيه لمقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع جامعة «نبته»، الذى تسعى لتدشينه بمدينة برج العرب.
ومن المقرر إقامة المشروع على مساحة 150 فدانا، ويضم 10 كليات، و3 مدارس دولية، بالإضافة لمنطقة سكنية تضم نحو 3 آلاف وحدة، وعدد من الأنشطة الخدمية، ويوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.
وقالت مصادر مصرفية إن الشركة تواصلت مع بعض البنوك الحكومية للحصول على التمويل، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق، ما دفعها لمخاطبة بعض البنوك الخاصة لبحث تدبير السيولة، التى سيتم توجيهها للمرحلة الأولى من مشروع الجامعة، لافتة إلى أن الأجل الزمنى للتمويل يمكن أن يصل إلى بين 7 – 10 سنوات.
وذكرت المصادر أن أسعار الفائدة المرتفعة، والتى تتجاوز %22 فى الوقت الحالى، يمكن أن تدفع الشركة لتجميد المفاوضات مع البنوك.
كان رئيس مجلس إدارة الشركة صرح منتصف العام الماضى، بأنه تم الاستقرار على ضم الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، لمجلس أمناء الجامعة.
وأطلقت «آب سكيل مصر» أولى التصاميم الهندسية لمدينة نبتة الجامعية، خلال معرض سيتى سكيب - دبى 2016، بالتعاون مع شركة «أتكنيس» العالمية.
ووقع اختيار «آب سكيل» على مدينة برج العرب لبدء نشاطها كونها مدينة واعدة تضم ميناء الإسكندرية، ومطار برج العرب، كما أنها قريبة من الساحل الشمالى، إلى جانب وجود كثافة سكانية تتطلب توفير خدمات تعليمية وجامعات مميزة، حسب تصريحات لرئيس القطاع الإدارى بالشركة، زياد على. ويصل رأس المال المدفوع لـ«آب سكيل» إلى 200 مليون جنيه، والمصرح به مليار جنيه.
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