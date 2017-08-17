6 مقترحات لتنمية قطاع المحاجر أمام الصناعة

وزارة الصناعة و التجارة

مها يونس:



أعدت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، مذكرة تتضمن 6 مقترحات لتنمية قطاع المحاجر بشكل خاص، وقطاع مواد البناء على وجه العموم، وتم رفع تلك المقترحات لوزير الصناعة للنظر فيها.



وتتضمن المقترحات، إقامة معارض ومناطق تجارية بمنطقة شق التعبان، التى تمتلك سمعة عالمية فى مجال الرخام والجرانيت، معلنة فى الوقت ذاته إتمام اتفاقها بشأن إقامة معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً لتنمية التجارة داخليا وفتح أسواق خارجية للتصدير.



وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، إن الشعبة أعدت مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع المحاجر ومواد البناء بشكل عام، مشيراً إلى أن أول تلك المقترحات إقامة مناطق تجارية دائمة في المناطق الإستراتيجية، ومنها منطقة شق الثعبان ، نظراً لما تملكه تلك المناطق من سمعة عالمية وخبرة في مجال الرخام والجرانيت لأكثر من 20 عاماً، موضحاً أن ثاني المقترحات أن تُخصص نسبة 25% من مساحة تلك المناطق لعمل تخطيط لوجستي للخدمات حتي تكون منطقة تسويق وجذب تجارية عالمية.



وأشار إلى أن ثالت المقترحات التى تتضمنتها المذكرة التى تم رفعها لوزير الصناعة يدور حول البدء في عمل مصانع تتولى إنتاج مستلزمات الإنتاج لما لها من عائد استثماري يعود علي الدولة، وما يوفره لها عملة صعبة كانت توجه لشراء تلك المستلزمات من الخارج، وكذلك مايوفره لأصحاب المصانع من التكلفة بتوفير تلك المستلزمات لهم من الإنتاج المحلي، وعدم تكبيدهم عملة صعبة لاستيرادها، وكذلك السعي لتصدير مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في منطقة مميزة كمنطقة الجلالة.



وقال إن رابع المقترحات العمل علي إقامة معاهد متخصصة للتدريب والتشغيل والصيانة، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية بالتعاون مع دولة رائدة في هذا المجال، ومنها إيطاليا من خلال بروتوكولات تعاون تضمن الاستمرارية.



أما المقترح الخامس فيوصي بالعمل علي تيسير وتسهيل إجراءت التصدير للمصانع عن طريق قصر الموافقات المطلوبة علي السجل الصناعي، علي أن تكون لمدة لا تقل عن 3 سنوات علي أن تسداد الرسوم علي 3 دفعات علي الأقل، لما يمثله ذلك من عبء مادي وعلمي علي أصحاب المحاجر حال اقتصار الترخيص علي سنة يستهلك أكثر من نصفها في الإجراءات.



وتابع : "أما المقترح السادس والأخير فهو تخفيض الرسوم إلي 50% لمحاجر سيناء لما تتميز به من محاجر مختلفة وتدعيماً التنمية".



وفى السياق نفسه، تستعد الشعبة لتنظيم معرض دائم لصناعات مواد البناء المصرية بالإمارات، والذي سيُعد الأول من نوعه خاصة بقطاع مواد البناء.



وأوضح "غالي"، أن المعرض يأتي تفعيلًا لإستراتيجية الحكومة المصرية، بخصوص فتح أسواق جديدة بغرض تنمية الصادرات، وأنه يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وبالإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.



وأضاف أن المعرض سيقام بالتعاون مع المركز التجارى المصرى برئاسة السفير جمال البيومى، و ميرفت فريد، وبالتنسيق مع عدة جهات، أبرزها مركز إكسبو الشارقة، التمثيل التجارى بالقاهرة، السفارة المصرية بأبو ظبى، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مكتب التمثيل التجارى المصري بأبو ظبى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .



وأشار إلى أن المعرض يستهدف الترويج للمنتجات المصرية داخل دول الخليج عامة، وفى الإمارات خاصة، مما يساعد على زيادة الصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب شرق آسيا.



وتابع أنه سيتم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية "B2B " بين كل من رجال الأعمال المصريين العارضين، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وكذلك المقاولين والاستشاريين بالإمارات.



