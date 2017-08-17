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نقل وملاحة
وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس
الخميس 17 أغسطس 2017 01:16 م
أخر الأخبار
نادية صابر:
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الخميس، لاستقبال السفينة "مصر جاز" و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "DODO" و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة .
بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة "ETO FBIT FIRE " و على متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، و العبارة "أمانة" و على متنها 293 راكبا و 29 شاحنة بضائع و 22 سيارة، كما تغادر العبارة "القاهرة" و على متنها 1149 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 6 شاحنة و 88 سيارة .
وكان الميناء قد استقبل أمس السفينتين "عمان" و "مسرة" و على متنهم 159 راكبا و 52 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارات، و غادرت ثلاث سفن و هى "أمانة ، الحرية ، بوسيدون إكسبريس و على متنهم 1437 راكبا، من عمالة خدمة الحجاج و 115 شاحنة و 29 سيارة .
على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض، و على متنها 374 راكبا و 49 سيارة و تغادر العبارة "الرياض" و على متنها 1142 راكبا من العمالة الموسمية بدول الخليج، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة "الرياض" و على متنها 1012 راكبا من العمالة الموسمية بدول الخليج و 98 سيارة .
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