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رياضة
بالصور.. حسام غالي يوقع للنصر السعودي لمدة عام
الأربعاء 16 أغسطس 2017 09:52 م
حسام غالي يوقع للنصر السعودي
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حسام غالي يوقع للنصر السعودي
علي المصري
وقع الدولي المصري السابق حسام غالي لاعب النادي الأهلي، علي عقود انتقاله لصفوف النصر السعودي لمدة موسم، مقابل 850 ألف دولار، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، واسترداده للعقود التي وقعها لتمديد عقده مع أبناء الجزيرة.
وقام قائد النادي الأهلي السابق، بالتوقيع في حضور أمين عام النادي سلمان القريني، وعضو مجلس الإدارة حمد البوعلي، ومدير الكرة طلال النجار، بالإضاف لنادر شوقي وكيل حسام غالي، ليعود اللاعب لصفوف العالمي للمرة الثانية، بعدما خاض تجربة احترافية معه عام 2009.
وكان غالي قد وصل عصر اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعدادا لبدء مشواره مع النادي السعودي، ولقي استقبال حافل من جماهير العالمي في المطار، والتي هتفت للاعب، وتهافتت على التقاط الصور التذكارية معه، وطالبته بتقديم أقصى ما لديه مع الفريق في المرحلة المقبلة.
النادي الأهلي
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