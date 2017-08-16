إحالة 12 من قيادات هيئة التنمية الزراعية للمحاكمة

نجوى عبد العزيز:

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، للمحاكمة العاجلة، لتسببهم في إهدار 26.600 مليون جنيه من المال العام.

وتكشف التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعدى على مساحة حوالى 232.500 فدان، من أراضى الدولة، كما تقاعسوا عن تحصيل مقابل الانتفاع بها منذ عام 2001، بما يقارب مليون و600 ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية، وأمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة، حيث تبين قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ببيع 495 فدانا، من إجمالى المساحة بعقد بيع إبتدائي لصالح إحدى الشركات.