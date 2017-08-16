مشاركات مصرية بمعرض بغداد الدولي

معرض بغداد الدولى 2

المرسي عزت:



تستعد شركات مصرية، للمشاركة في معرض بغداد الدولي، مطلع أكتوبر المقبل، وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن السوق العراقية سوقا هامة للمنتجات المصرية.



وأشار إلي أن المعرض سيشهد مشاركة القطاعات التصديرية المصرية، من مختلف القطاعات، بجناج يحمل اسم مصر.



ولفت إلي أن السوق العراقية، تعد أحد الأسواق التي ستشهد رواجا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستشهد بناء 3 ملايين وحدة سكنية، وعدد من المولات والفنادق، خلال الـ 5 سنوات المقبلة، ما يعد فرصة جيدة لترويج المنتجات المصرية.



وأضاف سعيد، أن المجلس التصديري للمفروشات، يدرس بجدية إقامة منطقة صناعية متخصصة في صناعة النسيج بمنطقة الصعيد، ومن المنتظر تقديم طلب بذلك لوزير التجارة والصناعة، طارق قابيل.

