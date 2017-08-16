مكاسب 5 بورصات عربية وهبوط الدوحة

مؤشر

خالد بدر الدين:



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، منها مصر والسعودية وهبطت مؤشرات 3 بورصات بقيادة الدوحة وسط تداولات ضعيفة للغاية.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى كسب حوالى 0.4 % ليصل إلى 13149 نقطة مع صعود سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات 2.2 % لينهى موجة من الخسائر استمرت ست جلسات انخفض فيها أكثر من 4.3 % ليسجل أسوأ أداء في المنطقة.



وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليرتفع إلى 7128 نقطة بفضل أسهم الشركات الصغيرة التى كانت الغالبية العظمى من الأسهم العشرة الأكثر نشاطا في السوق ومنها سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني الذي صعد سعره 5.3 % .



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.6 % ليسجل 4497 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دانة غاز 5.1 % بعد أن سجلت الشركة قفزة نسبتها 71 % في ربحها خلال الربع الماضى.



وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 3589 نقطة مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.9 % وكان الأكثر نشاطا في السوق بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 6854 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة بهبوط مؤشرها بأكثر من 1.2 % لينزل إلى 9022 نقطة ليسجل أسوأ أداء في المنطقة مع انخفاض سعر سهم شركة ازدان القابضة للتطوير العقاري 2.7 % ونزول سعر سهم مجموعة استثمار القابضة 3.4 % .



وأظهرت بيانات شهر يوليو الماضى الرسمية أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول عربية على قطر لم تؤد إلى ارتفاع كبير في التضخم الكلي غير أنها دفعت أسعار الغذاء للصعود وجعلت معدل الهبوط في أسعار العقارات سريعا للغاية .

وانخفض أيضا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5 % ليصل إلى 4913 نقطة. بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1311 نقطة.

