إسماعيل يصدر قرار إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

شريف إسماعيل 9





خاص:



أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وينص القرار على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الاحمر.



كما ينص على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، دون حاجة لاتخاذ أى تصرف أو إجراء قانونى، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة، وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.

