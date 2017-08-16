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تأميـــن
تأمينات الطيران تتصدر نمو قطاع الممتلكات
الأربعاء 16 أغسطس 2017 05:10 م
صراع شركات التأمين
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صراع شركات التأمين
مروة عبد النبى:
تصدر فرع تأمينات الطيران، المركز الأول فى النمو بقطاع الممتلكات خلال الـ5 شهور الأولى من العام الجارى، حيث سجل 262 مليون جنيه، إجمالى أقساط فى الـ 5 شهور الأولى من العام الجارى، مقابل 2.6 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة قدرها 259.4 مليون جنيه.
احتل فرع تأمينات البترول، المركز الثانى بنشاط التأمينات العامة، حيث كانت حصيلة الأقساط التأمينية لهذا الفرع 697.4 مليون جنيه، مقابل45.8 مليون جنيه بزيادة 651 مليون جنيه.
سجل فرع أجسام السفن المركز الثالث بين فروع الممتلكات، بأقساط 112.4 مليون جنيه، مقابل 35 مليون جنيه عبر نفس الفترة، فيما سجل فرع تأمينات الهندسى المركز الرابع بأقساط 523.1 مليون جنيه، مقابل 173.1 مليون جنيه.
وسجل فرع الحريق المركز الخامس فى قائمة النمو بأقساط قدرت بـ887.8 مليون جنيه، مقابل 519.2 مليون جنيه.
واحتل فرع تأمينات الحوادث المركز قبل الأخير بإجمالى أقساط 547.3 مليون جنيه، مقابل 356.5 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 53.7 %، بينما تذيلت تأمينات السيارات التكميلى قائمة الفروع، بأقساط 1.1 مليار جنيه، مقابل 818.2 مليون جنيه.
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