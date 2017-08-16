التكميلى والحريق يتصدران الحصة السوقية للممتلكات

الغاء وثائق التأمين



مروة عبد النبى:



حقق فرع السيارات التكميلي، أكبر حصة سوقية خلال الـ 5 شهور الأولى من العام المالى الجارى، بنسبة 21.4 % بإجمالى أقساط تأمينية بلغت 1.1 مليار جنيه، مقابل 818.2 مليون جنيه، بنسبة نمو 35.9% .



احتل فرع الحريق المركز الثانى فى الحصص السوقية، عبر نفس فترة المقارنة، بنسبة 17.1 %، محققآ أقساط تأمينية 887.8 مليون جنيه، مقابل 519.2 مليون جنيه، بمعدل تغير قدره 71% .



سجل فرع البترول المركز الثالث من كعكة السوق بنسبة 13.4 %، بحصيلة أقساط 697 مليون جنيه، مقابل 45.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 1422.7 % .



وحصل فرع الحوادث على المركز الرابع بنسبة 10.5%، بأقساط تأمينية تجاوزت 547 مليون جنيه، مقابل 356 مليون جنيه، بمعدل تغير 53.5%، تلاه فرع الهندسى بحصة سوقية قدرها 10%، بحوالى 523 مليون جنيه مقابل 173.1 مليون جنيه.

تذيل فرع التأمين الطبى المركز الأخير بين الحصص السوقية بالممتلكات، بنسبة 9.4 % بقيمة أقساط قدرها 490.3 مليون جنيه، مقابل 399.7 مليون جنيه، بمعدل نمو 22.7 %.





