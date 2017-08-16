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عقـــارات
للمرة الأولى إلكترونيا 10 خطوات لحجز الإسكان الاجتماعي
الأربعاء 16 أغسطس 2017 04:43 م
تمويل عقاري
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تمويل عقاري
خاص
أتاحت وزارة الإسكان، للمرة الأولى، التقديم لوحدات الإسكان الإجتماعى إلكترونيا، عبر البوابة الخاصة بصندوق التمويل العقارى فى إطار التيسيير على المواطنين.
ومن خلال النقاط التالية نوضح طريقة التقديم الإلكترونى لوحدات الإعلان التاسع للاسكان الاجتماعى والتى طرحت بـ22 محافظة :
1-
الدخول إلى البوابة الإليكترونية لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)
2 – انشاء حساب لمقدم الطلب على الموقع الإلكترونى، من خلال الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ثم ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول.
3- تتضمن الرسالة رقما كوديا، يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل والدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.
4– يبدأ مقدم الطلب ملء البيانات الخاصة، به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت).
5- تحديد الرغبة بالمدينة المطروحة.
6- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط)
7- إضافة إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إلى الإستمارة.
8- إرفاق مستندات.
وتضم المستندات صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.
بجاب شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وشهادة معتمدة من جهة العمل للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى وموضحاً بها رقم السجل التجاري
والبطاقة الضريبية لجهة العمل، أو شهادة من محاسب قانونى معتمد بصافى الدخل الشهرى بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى.
بخلاف صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه) .
9- تحميل المستندات بالكامل على الموقع بصيغة PDF.
10 - نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"
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