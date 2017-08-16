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عقـــارات
بعد 10 شهور .. دمياط خالية من العشوائيات غير الآمنة
الأربعاء 16 أغسطس 2017 03:54 م
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بدور إبراهيم
تنتظر دمياط بعد 10 أشهر إعلانها خالية من العشوائيات غير الآمنة.
جاء ذلك توقيع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، ملحق اتفاقية تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، وذلك في إطار الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظات الجمهورية.
وقال المهندس خالد صديق، يسكن بالمنطقتين حوالي 159 أسرة في عشش من مخلفات البناء والأخشاب، وعشش من الخوص بارتفاع دور واحد.
وأوضح أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استغلال قطعة أرض أملاك دولة بمنطقة شمال الصيادين لإنشاء 8 عمارات سكنية (5 أدوار، توفر 160 وحدة سكنية) لنقل السكان إليها، وإزالة الوحدات القديمة.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: سيتم توفير التمويل اللازم لكافة أنشطة المشروع بقيمة إجمالية حوالي 24.8 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ في خلال 10 أشهر، موضحاً أنه بالانتهاء من تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، سيتم إعلان محافظ دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.
ونوه إلى أنه سيتم الاستغلال الأمثل لموقع المنطقة المتميز على النيل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية لمدينة رأس البر، بالحفاظ على حرم نهر النيل، والإبقاء على منطقة جنوب الصيادين دون أي إنشاءات، واستغلالها كمنطقة خدمات للأهالي حيث سيتم بها إنشاء نوادٍ واستخدامات تناسب الطابع السياحي.
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